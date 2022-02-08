Челябинцам раздадут бесплатно больше ста порций дальгона-кофе

Бесплатно получить корейский напиток дальгона-кофе челябинцы смогут 9, 10 и 11 февраля. Таким образом телеканал ТВ-3 решил привлечь внимание южноуральцев к премьере корейского сериала «Бессмертный. Романтическое заклятие», премьера которого состоится 11 февраля, в 19:30, на ТВ-3.

Поделиться

Эта дорама (как принято называть сериалы из Юго-Восточной Азии), в которой специфические корейские фольклорные мотивы объединились с самыми современными кинопроизводственными возможностями, вошла в топ самых популярных проектов в истории кабельного телевидения Южной Кореи. Также она удостоилась более двух десятков профессиональных наград и премий, став мировым культурным феноменом.

Чтобы получить бесплатно корейский напиток дальгона-кофе, челябинцам необходимо прийти в кофейню «DozaCoffeе Company» по адресу ул. Сони Кривой, 51 сказать фразу: «дальгона-кофе от телеканала ТВ-3» и выставить фото кофе с хештэгом #Бессмертный_ТВ3_Челябинск. За одно фото можно получить только одну порцию фирменного напитка.

Не пропустите невероятно красивую современную корейскую сказку о бедности и богатстве, верности и предательстве, магии и бессмертии, любви и преодолении – с 11 февраля на ТВ-3.