Челябинцам сообщили об отключении светофоров на перекрестках и остановке

В Челябинске сегодня, первого декабря, с восьми утра и до шести часов вечера не будет работать светофор на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала.

Кроме того, с девяти утра и до окончания работ будет отключен светофор в районе остановки «ЭСПЦ-5» по улице Монтажников.

Также в городском комитете дорожного хозяйства сообщили, что с 11 утра и до завершения работ будет выключен светофорный объект на перекрестке Шоссе Металлургов и 2-й Павелецкой.