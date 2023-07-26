Челябинцев предупреждают об изменении цвета водопроводной воды и просят пока ее не пить

В четырех районах Челябинска - Центральном, Советском, Тракторозаводском и Ленинском районах – в ближайшие несколько дней может измениться цвет водопроводной воды. Это связано с установкой оборудования на магистральных водоводах в рамках строительства станции ультрафиолетового обеззараживания воды. Жителей просят пока не употреблять в пищу воду из-под крана, сообщают в администрации города.

«На этой неделе запланировано отключение магистральных водоводов для установки задвижек и ультрафиолетовых ламп. Цвет воды может меняться в период с 28 по 31 июля на территориях четырех районов: Центрального, Советского, Тракторозаводского и Ленинского», - рассказал заместитель главы города Александр Астахов.

Вице-мэр отметил, что в целом вода безопасна и ее можно использовать в бытовых целях, но употреблять в пищу измененную по цвету воду не рекомендуется.

«Если изменений цветности нет, то можно ее без опаски пить и готовить на ней еду. Пробы на цветность наша лаборатория берет каждый час, а каждые четыре часа производится полный анализ воды», - пояснил гендиректор муниципального водоснабжающего предприятия «ПОВВ» Сергей Хабиров.

В зависимости от протяженности магистрали явление будет длится порядка 1-3 суток.