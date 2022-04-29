Челябинцев приглашают на круглый стол, посвященный внешнеэкономической деятельности «новой реальности»

В Южно-Уральской торгово-промышленной палате 5 мая, с 14:00 до 16:00, состоится круглый стол «Внешнеэкономическая деятельность «новой реальности». Применение налогового и таможенного законодательства организациями, осуществляющими ВЭД».

Чтобы стабилизировать российскую экономику после введения санкций, правительство принимает разные меры. В марте 2022 года произошли изменения в таможенном законодательстве, которые должны облегчить работу импортеров и экспортеров в России. Изменения затронули и налоговое законодательство. Основные моменты, которые касаются участников ВЭД, разберем на круглом столе.

К разговору приглашены представители Управления Федеральной налоговой и таможенной служб по Челябинской области. Они расскажут:

- об особенностях перемещения товаров в условиях внешнего санкционного давления;

- об актуальных вопросах валютного контроля, связанных с реализацией таможенными органами специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранным государств и международных организаций;

- об изменениях в законодательстве по НДС, налогу на прибыль и спец. режиме;

- о мерах, принимаемых государством для поддержки бизнеса.

Место проведения: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56, каб. 606. Для участия в круглом столе необходимо зарегистрироваться по ссылке или сообщить данные (Ф.И.О. участника, должность, организация, контактный телефон, адрес электронной почты, формат участия) в Управление по работе с предприятиями и предпринимателями ЮУТПП по телефонам: 8(351) 266-52-21, 266-52-23, 265-39-58, по электронной почте: ok@tpp74.ru.

Мероприятие пройдет в формате вопрос-ответ. Для предварительной проработки приглашаем Вас направить актуальные вопросы по тематике круглого стола в Управление по работе с предприятиями и предпринимателями ЮУТПП или при регистрации по ссылке.

При участии онлайн, ссылка на трансляцию будет направлена зарегистрированным участникам на указанный электронный адрес дополнительно.