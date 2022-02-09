Челябинцев приглашают на онлайн-вебинар «Личный бренд для развития компании в соцсетях. Особенности»

На бесплатный вебинар «Личный бренд для развития компании в соцсетях. Особенности», который пройдет 17 февраля, с 15:00 до 16:40, в режиме онлайн, в рамках Плана совместных мероприятий приглашает челябинцев администрация Челябинска и Союз «Южно-Уральская торгово-промышленная палата».

На вебинаре южноуральцам расскажут, для чего нужен личный бренд для предприятия, о задачах и обязанностях личного бренда в SMM, узнаваемости, об особенностях входа в соцсети на старте, ошибках и рисках работы с личным брендом, элементах упаковки в соцсетях и многом другом.

Спикером вебинара станет соучредитель SММ-агентства «Символ роста», автор курсов по SMM и IT, спикер региональных и федеральных конференций, эксперт-практик, преподаватель Сергей Полторак. Модератором – председатель комитета по информации и рекламе, заместитель директора по рекламе и продвижению ООО РИАНА «Урал-пресс-информ» Евгения Машенцева.

Программа вебинара

Приветственное слово начальника Управления по стратегическому планированию, экономике и инвестициям Администрации города Челябинска Косиковой О.О .

начальника Управления по стратегическому планированию, экономике и инвестициям Администрации города Челябинска . Для чего нужен личный бренд для предприятия

Задачи, обязанности личного бренда в SMM

Кто главный в соцсетях: руководитель или сотрудник

Особенности входа в соцсети на старте

О чем говорить, чтобы это работало

Ошибки и риски работы с личным брендом

А можно быстрее? Как растет узнаваемость

Элементы упаковки в соцсетях, коммуникация

Как измерить результативность работы

Ответы на вопросы

Для участия в Бизнес-четверге необходимо зарегистрироваться здесь либо по эл. почте: ok@tpp74.ru или по тел.: (351) 266-52-21, 265-52-07 по следующей форме: Ф.И.О. участника, должность, организация, контактный телефон, адрес электронной почты. Ссылка на ZOOM будет направлена на электронную почту, указанную при регистрации.