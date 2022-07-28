Челябинцев приглашают на семейный велопарад

В Челябинске в ближайшую субботу, 30 июля, пройдёт Семейный велопарад. Яркое и незабываемое событие соберёт любителей активного семейного досуга и всех, кто просто хочет провести время всей семьей с удовольствием. Организаторами выступает АНО «Союз родителей» и Комитет социальной политики Челябинска.

Сбор участников состоится в 11 часов у памятника Курчатову, а старт колоны – в 12 часов. Любители велопрогулок смогут выбрать один из двух маршрутов по городскому бору: короткий (3,6 километра туда-обратно) или длинный (5,2 километров туда-обратно). Велосипед можно будет взять в прокат прямо на месте.

Помимо велопробега, для челябинцев будет организована и развлекательная программа: конкурс family look, мастер-классы для детей и взрослых, детская зона, фото-зона, сюрпризы для любителей селфи и розыгрыш велосипеда. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Велопарад проводится при поддержке Администрации Челябинска, Общественной палаты Челябинской области, Министерства экологии Челябинской области и Уполномоченного по правам ребенка по Челябинской области.

Напомним, что в Челябинске была разработана велостратегия, документ уже принят в работу. Разработанная сеть веломаршрутов связывает пять основных центров города, развитие которых заложено в новом генплане.