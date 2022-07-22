Теперь главное – воплотить: велостратегия Челябинска окончательно готова

В Челябинске завершена разработка велостратегии, о чем сообщает центр развития городской среды.

В учреждении напомнили, что разрабатывать стратегию велосипедной инфраструктуры южноуральской столицы специалисты начали шесть месяцев назад по поручению главы региона Алексея Текслера.

Разработка велостратегия – задача, реализованная командой бюро транспортного планирования OTS Lab из Санкт-Петербурга. Проект активно обсуждался и с администрацией Челябинска, и с его жителями (напомним, более 90 процентов участников опроса высказались за развитие велосреды). С результатами своего труда 23-го июня разработчики познакомили мэра города Наталью Котову – презентация состоялась в ходе проектно-аналитической сессии «Стратегии-2035».

По словам представителя компании OTS Lab Валентины Соловьевой, в онлайн-опросе приняли участие свыше четырех тысяч челябинцев. Помимо этого, жители столицы Южного Урала включились в работу очных сессий.

Разработанная сеть веломаршрутов связывает пять основных центров города, развитие которых заложено в новом генплане.

Стратегия получилась очень объемной, поэтому для удобства разделена на три тома. Реализация стратегии условно разделена на десять этапов. На первом планируется увязать все имеющиеся и новые веломаршруты в центре города с точками притяжениями - общественными пространствами.

Дальше сеть будет развиваться на весь город, также будет рассмотрен вопрос об организации перехватывающих парковок, где жители смогут оставлять велосипед и дальше двигаться уже на общественном транспорте. Результатом реализации всех этапов должно стать появление в Челябинске сети веломаршрутов общей протяженностью 267 километров, которая будет охватывать все семь районов мегаполиса.

Свой положительный отзыв о стратегии уже успел написать известный урбанист и блогер Аркадий Гершман. Вот что он написал в своем телеграм-канале «Город для людей», назвав пост «Стратегия велосипедизации Челябинска»: «Занятно, как еще три года назад Челябинск с его дорожной революцией был транспортным антипримером для всей России, а сейчас я его все чаще хвалю за хорошие вещи... Вот еще одна причина подъехала: OTS Lab по заказу властей подготовила стратегию по развитию велоинфраструктуры Челябинска на следующие десять лет. Работа состоит из трех частей: анализ существующего положения, предложения по улицам и рекомендации по сопутствующей инфраструктуре. В приоритетах безопасная и связная велоинфраструктура за счет велозон, велополос и велопешеходных тротуаров. Хотя, судя по поуличному списку, в основном предлагается использовать тротуарную часть для веломаршрутов. Круто, что работа над проектом была публичной с вовлечением жителей, а результаты работы можно легко скачать на сайте - часто при разработке таких документов забывают, что важно не только предложить правильные вещи, но и правильно устроить процесс разработки».

При этом Аркадий Гершман добавил, что он бы особо не радовался – как человек, который тоже писал подобные стратегии.

«Позволю себе побыть пессимистом: чаще всего такие документы уходят в стол. Ни одна стратегия просто не работает в текущих политических реалиях, когда срок планирования ограничивается несколькими месяцами и вопросы решают кулуарно среди своих. Это касается даже генпланов, а подобные мастер-планы и стратегии тем более никак не защищены от банального саботирования гаишниками или коммунальщиками», - пояснил урбанист свой пессимизм.

По мнению Аркадия Гершмана, «единственным реалистичным вариантом защиты стратегии и хотя бы частичной ее реализации является публичность и вовлечение, чтобы независимо от назначенца был постоянный запрос на реализую обещанного». Урбанист заявил, что будет следить за воплощением идей питерской команды в жизнь.

Тем временем, в Челябинске обсуждение мероприятий по реализации велостратегии продолжается в рамках рабочей группы — уже началась интеграция документа в действующие муниципальные программы, заявили в центре развития городской среды.

Подробнее узнать о том, какой получилась велостратегия Челябинска, можно здесь.