Челябинцев просят новогодние елки относить на контейнерные площадки

Челябинцев просят избавляться от главного атрибута новогоднего праздника цивилизованным способом. Елки нужно относиться на мусорные площадки.

С такой просьбой обратился к жителям Челябинска сегодня, десятого января, на традиционном аппаратном совещании в администрации замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Центр коммунального сервиса» будет вывозить деревья, которые жители оставят на мусорках. Также мы дали поручение управляющим компаниям, чтобы они мониторили ситуацию по вывозу мусора», - отметил Астахов.

Что касается работы управлявших компаний, то глава города Наталья Котова отметила, что в социальных сетях поступает много жалоб на их работу.

«Жителям проще написать нам и пожаловаться на мусор, чем достучаться до управляющих компаний. Ситуацию нужно исправлять», - сказала Котова.

Кстати, традиционно новогодние пихты и сосны принимает зоопарк. Хвойные деревья - это прекрасный элемент обогащения среды обитания для животных. Можно чесать рога и бока.

А еще расставленные по вольеру сосны помогают изменить интерьер вольера, «перечеркнуть» уже нахоженные тропы и заставить животное протаптывать новые.