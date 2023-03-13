13.03.2023
Челябинская область примет Кубок губернатора по горнолыжному спорту 2023
13.03.2023
Челябинские власти выставили на продажу недострои на Копейском шоссе и Черкасской
13.03.2023
Консультация юриста: когда на командировку необходимо согласие сотрудника
13.03.2023
В Саду Победы Челябинска отремонтируют сцену и обустроят площадку для собак
13.03.2023
И снова провал: челябинцы пожаловались мэру на очередной открытый люк
13.03.2023
Павел Шиляев: Группа ММК заинтересована в полном раскрытии творческого потенциала работников
Челябинцы дружно жалуются на «шалаши» из веток по всему городу
10.03.2023
Челябинские власти отреагировали на сигнал общественников о варварской обрезке деревьев
03.03.2023
Жители Челябинска жалуются на появление деревьев-рогаток
24.10.2022
В Челябинске в течение года высадили почти 20 тысяч деревьев и кустарников
12.04.2016
В охранных зонах ЛЭП городских поселков Челябинска началась обрезка деревьев
Южноуральцы пробежались по «Лыжне Тихонова»
12.03.2023
Полицейские Челябинска организовали операцию по поиску пропавшей студентки
12.03.2023
Челябинские власти отреагировали на сигнал общественников о варварской обрезке деревьев
10.03.2023
«Утраченный Челябинск» с Юрием Латышевым
10.03.2023
Сирота-инвалид из Магнитогорска победил в борьбе с чиновниками и получил долгожданную квартиру
09.03.2023