Челябинцы дружно жалуются на «шалаши» из веток по всему городу

Жители Челябинска дружно жалуются на неубранные ветки, которые продолжительное время «украшают» городские дворы и напоминают небрежно построенные шалаши.

В воскресенье, 12 марта, жалоба на тополиные ветви, срубленные более двух недель назад и до сих хаотично набросанные во дворе дома №15 по улице 50-летия ВЛКСМ, появилась в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте. Автор поста пишет, что ветки лежат прямо на дороге, и задается вопросом, сколько еще будет продолжаться этот дворовый хаос.

«Сколько, сколько, пока ветки в уголь не превратятся, а значит, еще пару тысяч лет полежат», - шутит в ответ Денис Денисов.

Челябинцы в комментариях указывают другие адреса в областном центре, где также «красуются» залежи веток.

«У нас уже две недели лежат кучи веток по всей детской площадке: проспект Победы, 127!» - пишет Анна Шилкина.

«И по Абразивной все дворы завалены ветками и грязными кучами снега», - присоединяется к критике Дарья Иванова.

«На Кыштымской, 3 то же самое!» - отмечает Елена Васина.

«У нас с осени лежат...» - добавляет челябинка по имени Наталья (без указания адреса).

«Наверное, ждут, когда вы их сами уберете», - предполагает Ольга Соколова.

«Спасибо скажите, что хоть срубили-спилили, мы десять лет бьемся с администрацией Советского района, и как всегда ноль», - поделился наболевшим Евгений Гуськов. - Тополя больше 20 метров, летом по пять-шесть раз все горит, и всем все равно, а у нас частный сектор».

«На Комсомольском, 39-А такая же ситуация», - рассказывает Нелли Мельникова.

«На Гагарина во дворах тоже есть такие места», - пишет Берта Ширшова.

«Похоже, по всем районам эти ветки валяются, почему сразу нельзя было убрать?» - отмечает София Ги.

Челябинцам остается надеяться, что благодаря появлению этой информации в группе «Пусть Котова знает» в ВК городские власти не оставят данную проблему без внимания, и ветки, мешающие свободному передвижению челябинцев по дворовым территориям, будут оперативно убраны.