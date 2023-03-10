Челябинские власти отреагировали на сигнал общественников о варварской обрезке деревьев

Челябинские власти провели проверку по факту поступившей от движения «Эко-Стандарт» информации о варварской обрезке деревьев по ряду адресов, которые общественникам указали встревоженные жители.

Представители управления экологии и природопользования Челябинска также выехали на территории, где ранее уже побывали экоактивисты. Напомним, речь велась о следующих адресах, где появились деревья-рогатки: Свердловский тракт в сторону ЧВАКУШа; улица Горького, дом 81; проспект Победы, дом 117; улица 5-го Декабря, дом 32; поселок АМЗ; улица Индивидуальная.

Кроме того, в мэрии прокомментировали заявление общественников об отсутствии нормативных документов по обрезке деревьев на территории Челябинска и необходимости их разработки.

По всем вышеназванным адресам (кроме Свердловского тракта) управление экологии обнаружило деревья, имеющие очевидные признаки омолаживающей обрезки.

«При проведении обследования по Свердловскому тракту в сторону ЧВВАКУШа фактов проведения обрезки на момент осмотра не выявлено», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в администрации Челябинска.

Также в мэрии пояснили, что отношения по охране и уходу за растениями в областном центре регулируются Правилами благоустройства и Правилами охраны и содержания зеленых насаждений, утвержденными гордумой.

Правила охраны и содержания зеленых насаждений устанавливают единые и обязательные к исполнению требования в сфере охраны и содержания зеленых насаждений. Правила являются обязательными для исполнения всеми органами и должностными лицами органов местного самоуправления Челябинска, его внутригородских районов, физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

«В соответствии с пунктом 199 Правил благоустройства омолаживающая обрезка зеленых насаждений допускается на основании разрешения, выданного органом управления зеленым фондом администрации Челябинска, в порядке, установленном административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на омолаживающую обрезку зеленых насаждений», утвержденным постановлением городской администрации от 20 ноября 2018 года», - пояснили в мэрии.

При этом разрешение на омолаживающую обрезку деревьев по вышеуказанным адресам управление экологии Челябинска никому не выдавало.

В Челябинске деятельность по соблюдению Правил благоустройства координирует и контролирует городское управление благоустройства, куда на основании вышеизложенного направлены - для принятия мер - составленные акты фиксации нарушений по адресам: улица Горького, дом 81; улица 5 Декабря, дом 32; проспект Победы, дом 117; улица Индивидуальная; поселок АМЗ (улица Елочная, дом 14.

«Дополнительный осмотр деревьев, подвергнутых несанкционированной омолаживающей обрезке по вышеуказанным адресам, будет произведен в весенне-летний период 2023 года. В случае гибели деревьев в результате проведения данной обрезки управление экологии в соответствии со статьей 260 УК РФ и Правилами охраны и содержания зеленых насаждений оформит документы о повреждении растений до степени прекращения роста с последующим направлением в правоохранительные органы Челябинска», - заявили в мэрии.

По вопросу разработки инструкции для проведения работ по обрезке деревьев в столице Южного Урала агентству «Урал-пресс-информ» в городской администрации сообщили следующее: управлением экологии (в соответствии с Правилами охраны и содержания зеленых насаждений, Правилами благоустройства, а также инструкцией по созданию и содержанию зеленых насаждений в Челябинске, утвержденной постановлением главы города от второго декабря 2004 года) разработан технологический регламент по проведению обрезки.

Данный технологический регламент содержит информацию о сроках и видах обрезки зеленых насаждений, правилах ее проведения. Документ размещен на официальном сайте мэрии Челябинска в разделе управления экологии, а также доведен до сведения администраций внутригородских районов и городского комитета дорожного хозяйства.