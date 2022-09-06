Челябинцы могут получить водительскую справку за один визит в ГКБ №1

Жителям Челябинска теперь не придется ходить по нескольким медучреждениям и специалистам, чтобы получить медицинскую справку о допуске к управлению транспортным средством. Сделать это они смогут за один визит в поликлинику №3 городской клинической больницы №1 Челябинска.

Как сообщает специалист по связям с общественностью ГКБ № 1 Карина Денисова, ранее для получения такого разрешения необходимо было завести форму медицинского освидетельствования, посетить психоневрологический диспансер и наркологическую больницу, затем врача-офтальмолога и в завершении получить заключение медицинской комиссии по месту жительства. Теперь же все эти этапы можно пройти в одном месте. В ГКБ №1 организовали возможность получения водительской медсправки по принципу «одного окна».

«В услугу входит полное оформление справки, в том числе заключение нарколога-психиатра, врача-психиатра, осмотр офтальмологом и других специалистов в зависимости от категории. Все процедуры пациент проходит комплексно, за одно посещение», - пояснила Татьяна Колчинская, заместитель главного врача по медицинской части ГКБ №1 г. Челябинска.

Для получения услуги необходимо:

Записаться на выбранную дату по телефону: +7- 922-717-98-38 с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00. Предъявить паспорт с наличием регистрации в г. Челябинске. Оплатить услугу медкомиссии через терминал оплаты, либо наличными в поликлинике. Пройти медицинскую комиссию. Получить медицинскую справку.

Напомним, в поликлинике №3 также по принципу «одного окна» можно получить справку об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием по форме №002-О/у.

Поликлиника №3 ГКБ №1 располагается по адресу: Челябинск, ул. Воровского, 9А (на базе бывшей грязелечебницы).