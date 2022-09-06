06.09.2022
Абоненты МегаФона в Челябинской области теперь могут звонить через VoWiFi по всей стране
06.09.2022
Челябинцы могут получить водительскую справку за один визит в ГКБ №1
06.09.2022
«Ростелеком» продолжает установку базовых станций в малых населенных пунктах Челябинской области
06.09.2022
В Челябинске озеро Смолино раскрасили белые паруса
06.09.2022
На Каслинской для челябинцев обустроили трамвайные платформы с остановками
06.09.2022
В отношении челябинца, напавшего на троллейбус, возбуждено уголовное дело
Челябинцы могут получить водительскую справку за один визит в ГКБ №1
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022