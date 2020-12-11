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Челябинцы могут заразить коронавирусом работников полигона ТБО

В минэкологии Челябинской области рассказали, как правильно утилизировать маски, чтобы снизить риск заражения коронавирусом работников мусоросортировочного комплекса. По данным ведомства, маску нужно поместить в пакет, дождаться гибели всех вредоносных бактерий и только потом выкидывать в мусорку.

Как рассказали в пресс-службе минэкологии, с началом пандемии в России и мире возросло количество использованных масок, которые загрязняют окружающую среду. Как правило, такое средство индивидуальной защиты носят два-три часа, а потом выбрасывают в урну.

«После истечения срока люди выбрасывают их в ближайшую урну, даже не задумываясь о том, что могут спровоцировать размножение вредных бактерий и загрязнять окружающую среду, - рассказали в пресс-службе минэкологии региона. - В первую очередь, при утилизации, нужно помнить, что нельзя просто так выбрасывать использованную маску в урну. Ее необходимо поместить в любой герметичный пакет и хранить в закрытом пакете дома от двух до трех дней, пока не умрут все вредоносные вирусы и бактерии, либо провести обработку антисептическим средством».

При таком подходе можно снизить риск возможного заражения сотрудников мусоросортировочного комплекса, которые работают с отходами.

«Огромное количество масок с медицинских учреждений утилизируют отдельно. В некоторых больницам и медцентрах области оборудованы специальные урны для ношенных масок, отметил замминистра экологии Виталий Безруков. - Все они попадают на наше Южно-уральское предприятие под Челябинском, которое занимается их полной утилизацией путем сжигания. Что является действенным способом по уничтожению данных отходов».

Таких заводов в России два: в Челябинской и Иркутской областях.