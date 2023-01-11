Челябинцы не смогут сдать экзамены на права

По техническим причинам 11 января 2023 года возможны затруднения в оказании государственных услуг в МРЭО города Челябинска.

Не будут приниматься теоретические экзамены по ПДД, количество рабочих мест по выдаче водительских удостоверений и регистрации транспортных средств будет сокращено.

«В настоящее время специалистами Главного управления МВД России по Челябинской области делается все возможное для устранения неполадок и подключению подразделения Госавтоинспекции в полном объеме», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

Если Вам неотлагательно нужно получить государственную услугу, предоставляемую Госавтоинспекцией, Вы можете обратиться в ближайшие регистрационно-экзаменационные подразделения, расположенные в Сосновском, Красноармейском, Коркинском районах или Копейске.

Телефоны для справок: 251-03-67, 733-13-40, 733-13-69, 733-13-79.