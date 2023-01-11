11.01.2023
Сотрудницу интерната из Сатки обвиняют в истязании ребенка
11.01.2023
В Челябинской области начала расти заболеваемость коронавирусом
11.01.2023
Начался прием заявок по программе «Земский учитель 2023»
11.01.2023
Челябинцы не смогут сдать экзамены на права
10.01.2023
Ушел из жизни тренер по греко-римской борьбе из Златоуста, который вырастил 15 мастеров спорта
10.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 11 января (18+)
Челябинцы не смогут сдать экзамены на права
06.12.2022
Авария в Челябинске унесла жизни двух человек
02.12.2022
В Челябинске ГИБДД разбирается в инциденте с участием автоледи и школьницы
12.11.2022
Утром в субботу большегруз перекрыл дорогу в Челябинске
07.11.2022
На въезде в Челябинск не останется ни одного поста ДПС
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
10.01.2023
Страховые пенсии южноуральцев увеличились с первого января
10.01.2023
Челябинцам не удалось оспорить решение мэрии об изменении границ леса
09.01.2023
Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска
09.01.2023
В Рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию
07.01.2023