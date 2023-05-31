Челябинцы обеспокоены состоянием нового сквера на улице 40 лет Победы

Жители микрорайона «Академ Риверсайд» Челябинска (Калининский район) обеспокоены состоянием новой прогулочной зоны, благоустроенной в прошлом году на участке улицы 40-летия Победы между Братьев Кашириных и Университетской набережной.

В конце октября 2022 года там прогулялась мэр Наталья Котова, которая нашла это общественное пространство уютным и приятным для прогулок.

На состояние недавно благоустроенной территории мэру пожаловалась жительница микрорайона «Академ Риверсайд» - от себя лично и от лица своих соседей. Обращение к градоначальнице опубликовано в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте.

«Уважаемая Наталья Петровна! Я знаю, вы лично присутствовали на открытии сквера осенью прошлого года. Тогда же стало известно, что качели и прочие игровые элементы для детей будут установлены в 2023 году (писали, что произошла задержка с поставкой оборудования). Сегодня – 30 мая, а новостей о том, когда же будет произведен монтаж долгожданных качелей, мы не нашли. Очень ждем. Но это не единственная проблема нашего сквера. Очень волнует состояние газонов и растительности (они сохнут, есть ощущение, что полива нет совсем - между тем, жара в городе стоит вторую неделю). Также очень беспокоит, что в некоторых местах уже повреждены покрытие и тросовое ограждение. Это больше риторический вопрос, но все же долговечность используемых материалов вызывает ряд вопросов. Отдельный вопрос вызывает непосредственно целесообразность установки этого тросового ограждения (из интервью с архитектором проекта, стало известно, что в плане его не было)», - отмечается в обращении к Наталье Котовой.

Автор поста также пишет, ссылаясь на мнение жителей, что тросовое ограждение только портит общий вид сквера, замечая, что «в других подобных скверах такого ограждения нет, и как-то обошлись без него».

«Очень хочется видеть наш сквер ухоженным, зеленым и цветущим, чтобы он приносил радость и детям, и взрослым. Выражаю искреннюю надежду, что данные проблемы будут решены в кратчайшие сроки. Заранее благодарю», - пишет автор поста, приложив для наглядности фотографии некоторых проблемных участков.

Напомним, протяженность новой прогулочной зоны в Калининском районе составляет 450 метров, ширина – около сорока метров. По просьбам жителей, которые приняли активное участие в создании проекта еще на стадии архитектурной концепции и аналитики данной территории, этот отрезок дороги был спроектирован без сквозного проезда. Подъездные пути к домам организовали таким образом, чтобы не мешать гуляющим по новому пространству.

На улице 40-летия Победы обустроили тротуары, велодорожки, спортивные зоны, установили детские площадки с прорезиненным покрытием, смонтировали современное светодиодное освещение.

Работа над проектом благоустройства данного общественного пространства велась еще в 2020 году. В условиях действовавшего в Челябинске режима самоизоляции ответственный за городскую среду чиновник - Александр Егоров - проводил общественное обсуждение проекта дистанционно.