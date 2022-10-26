Наталья Котова приглашает челябинцев на новую пешеходную улицу

Глава Челябинска Наталья Котова пригласила горожан на новую пешеходную улицу по 40-летия Победы, обустроенную на участке между Братьев Кашириных и Университетской набережной при поддержке главы региона Алексея Текслера.

Мэр прогулялась по новой территории протяженностью 450 метров и шириной около сорока, оценила ее как уютную, и констатировала, что работы здесь почти закончены.

«По просьбам жителей мы спроектировали этот отрезок дороги без сквозного проезда. Подъездные пути к домам организованы так, чтобы не мешать гуляющим в новом пространстве. Здесь обустроены тротуары, велодорожки, спортивные зоны, установлены детские площадки с прорезиненным покрытием, смонтировано современное светодиодное освещение», - о благоустройстве пешеходной зоны на 40-летия Победы Наталья Котова рассказала сегодня, 26-го октября, в своем телеграм-канале.

Также на новом пространстве высадили ели, шаровидные ивы, туи, липы, кусты кизильника и можжевельника.

По словам Натальи Котовой, произошла небольшая задержка с поставкой детских игровых малых форм, пояснив, что вместо импортных будут заказаны российские.

«По просьбам жителей мы спроектировали этот отрезок дороги без сквозного проезда. Подъездные пути к домам организованы так, чтобы не мешать гуляющим в новом пространстве. Здесь обустроены тротуары, велодорожки, спортивные зоны, установлены детские площадки с прорезиненным покрытием, смонтировано современное светодиодное освещение», - о благоустройстве пешеходной зоны на 40-летия Победы Наталья Котова рассказала сегодня, 26-го октября, в своем телеграм-канале.

Также на новом пространстве высадили ели, шаровидные ивы, туи, липы, кусты кизильника и можжевельника.

По словам Натальи Котовой, произошла небольшая задержка с поставкой детских игровых малых форм, пояснив, что вместо импортных будут заказаны российские.