В челябинском микрорайоне «Академ Риверсайд» появится новое пространство для пешеходов

В челябинском микрорайоне «Академ Риверсайд» в этом году появится территория для пешеходов. Объект обустроят на улице 40-летия Победы - от Братьев Кашириных до Университетской Набережной.

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Общая протяженность нового общественного пространства составит 450 метров. При создании концепции и проектировании были учтены пожелания жителей близлежащих домов.

«Жители проявили активное участие в создании этого проекта еще на стадии архитектурной концепции и аналитики данной территории. Они были очень заинтересованы в получении здесь тихого зеленого островка, которого не хватает в этом месте. Конечно, говорили о комфортном пребывании детей, о занятиях спортом. Также по их пожеланиям запроектирована площадка для выгула собак. Оставлена достаточно большая территория под многофункциональную площадку, где можно будет проводить мероприятия и устраивать зимние городки. Проект предусматривает масштабное озеленение и выполнен по принципу безбарьерной среды», - рассказал главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.

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Проектом предусмотрены зоны активного отдыха и досуга для посетителей, пешеходные дорожки, тротуары различной ширины (от 1,2 до 14,65 метра) из бетонной тротуарной плитки, велосипедная дорожка на всем протяжении, 302 крупномерных новых дерева (высотой шесть-восемь метров), две тысячи 781 кустарник и свыше девяти тысяч квадратных метров рулонного газона. Также будет смонтировано светодиодное наружное освещение (с цветовой температурой 3000К).

«Несколько лет назад, когда здесь еще не было даже дорог, мы приезжали к жителям, и они высказали предложение, чтобы здесь появилась бульварная зона. Нам удалось «выкроить» 450 метров, в прошлом году мы получили проект, который имеет положительное заключение Госэкспертизы. В январе на благоустройство этой части губернатор Челябинской области Алексей Текслер выделил дополнительные средства в размере 120 миллионов рублей. Сейчас готовим конкурсные процедуры, в ходе которых будет определен подрядчик. Мы надеемся, что он будет надежным и сможет построить пешеходную улицу в короткие сроки, к осени текущего года», - подчеркнула глава Челябинска Наталья Котова, которая сегодня, 24-го февраля, побывала на месте будущей стройки.