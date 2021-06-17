Челябинцы поддерживают идею введения продуктовых сертификатов

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС вслед за Левада-Центром, который опубликовал данные в конце апреля 2021 года, изучили общественное мнение относительно данной инициативы, обратившись с этим вопросом к жителям Челябинска.

В Челябинске оказалось больше сторонников идеи введения продуктовых сертификатов. Практически две трети челябинцев, принявших участие в опросе (73%), поддержали инициативу введения продуктовых сертификатов, которыми люди с низкими доходами смогут оплатить продукты и товары первой необходимости.

Почти каждый пятый горожанин (18%) оказался в группе тех, кто идею введения продуктовых сертификатов не поддерживает. Чаще так отвечали респонденты в возрасте 45-59 лет, а также малообеспеченные по субъективным оценкам горожане.

Примерно каждый десятый опрошенный (9%) затруднился ответить на данный вопрос. Социально-демографические характеристики данной группы респондентов соответствуют данным в целом по массиву опрошенных.

Будет ли реализована данная идея – покажет время. Сейчас в России уже действует порядка 500 видов социальной поддержки, которую оказывают разным категориям граждан. И адресная продовольственная помощь – важный инструмент помощи наиболее уязвимых категорий населения.