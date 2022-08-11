11.08.2022
Сергей Антипов проверил ход реализации инициативных проектов в Курчатовском районе
11.08.2022
Южноуральских полицейских, которые «выбивали» признания кулаками, ждет суд
11.08.2022
Новое назначение в министерстве спорта Челябинской области
11.08.2022
Челябинцы предпочитают отдыхать на родине
11.08.2022
В Челябинске столкнулись маршрутка и троллейбус
11.08.2022
Дело бывшего главы Агаповского района передано в суд
Челябинцы предпочитают отдыхать на родине
История материнской любви, обернувшаяся предательством и судом
10.08.2022
С 10 августа меняются тарифы на проезд в общественном транспорте Челябинской агломерации
08.08.2022
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022