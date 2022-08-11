Челябинцы предпочитают отдыхать на родине

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) представил данные исследования о туристических предпочтениях россиян. Из результатов опроса следует, что больше половины россиян (69%) никогда не ездили отдыхать за границу. Социологи Челябинского филиала РАНХиГС взглянули на «отпускной вопрос» под несколько иным углом и спросили челябинцев не о планах на отпуск, а о предпочтениях, предложив альтернативы: путешествие по России или выезд за рубеж.

Туристические поездки по России (60,8%) оказались для челябинцев гораздо привлекательнее выезда за рубеж (33,3%). Ведущие российские социологические центры отмечают тенденцию роста востребованности направлений внутреннего туризма. Для челябинцев, как можно увидеть путешествия по России тоже более востребованы.

Отметим, что предпочтения имеют свою специфику, связанную с социально-демографическими характеристиками респондентов. Так, направление внутреннего туризма чаще (чем в целом по выборке) выбирают челябинцы более старших возрастных категорий – респонденты в возрасте 45-59 лет и старше 60 лет, пенсионеры – как работающие, так и неработающие, а также малообеспеченные по самоощущению жители города. Заграничные поездки предпочли бы молодые горожане – в возрасте 18-24 лет и респонденты среднего возраста (25-44 лет), имеющие высшее образование, по роду занятий – студенты и работающие челябинцы.