Челябинцы предпочитают трамвай троллейбусу и банковские карты наличке

В Челябинске пассажиры, добирающиеся до нужных мест на общественном транспорте, предпочитают трамвай троллейбусу и значительно чаще расплачиваются банковскими картами, чем наличными (что неудивительно: проезд по карте – 26 рублей, за «живые» деньги – все 30).

Как сообщает сегодня, десятого апреля, телеграм-канал «ЧелябГЭТ», в марте текущего года городской электротранспорт перевез четыре миллиона 154 тысячи 875 пассажиров, в том числе миллион 333 тысячи 152 билета было продано за проезд в троллейбусах, а два миллиона 281 тысяча 723 билета купили пассажиры трамваев.

Банковскими картами за проезд в городском электротранспорте в марте 2023 года расплатились в общей сложности 35 процентов пассажиров, наличными - лишь 19,39 процента челябинцев. Оплату транспортными картами произвели 8,22 процента пассажиров трамваев и троллейбусов, единой проездной картой для оплаты проезда воспользовались лишь 2,14 процента пассажиров.

Как отмечает ООО «ЧелябГЭТ», 35,22 процента пассажиров, которых перевозил городской электротранспорт в первом месяце весны, - льготники.