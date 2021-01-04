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Челябинцы продолжают сдавать тесты на COVID-19 в торговых комплексах

Сегодня, четвертого января, в торгово-развлекательных комплексах Челябинска 506 человек сдали тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Тестирование проходило в ТРК «Куба», «Алмаз» и в «Горки».

Как сообщили в администрации города, с помощью массового тестирования медики выявляют бессимптомных носителей опасного вируса.

Все прошедшие исследование могут получить результат теста через несколько дней в поликлиниках по месту жительства.

В мэрии напоминили, что горожанам с признаками болезни стоит воздержаться от посещения общественных мест и нужно вызвать врача на дом. Также челябинцев просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении выездных лабораторий в ТРК и использовать антисептики для рук.

По данным регионального минздрава, по состоянию на четвертое января в Челябинской области в ковидных госпиталях и амбулаторно на дому продолжает лечение 12 тысяч 986 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что больше показателя предыдущего дня (накануне было 12 тысяч 848).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.