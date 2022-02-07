Челябинцы продолжают жаловаться на скользкие тротуары

В Челябинске подрядчики по-прежнему не справляются с наледью на тротуарах и вывозом снега на снегосвалки.

Как сообщил сегодня, седьмого февраля, на аппаратном совещании в администрации города заместитель главы по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, основная задача дорожников и подрядчиков - очистка тротуаров и вывоз снега.

«За неделю вывезено 65 тысяч тонн снега. Особое внимание мы уделяем очистке тротуаров. Очищено 80 процентов. Работы продолжаются. Претензии у жителей есть, есть и проблемы с вывозом снега у некоторых подрядчиков», - сказал Ксензов.

За прошлую неделю недобросовестным подрядчикам было выдано 23 предписания.