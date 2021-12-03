03.12.2021
На горячую линию Всероссийской переписи населения поступило более 80 тысяч обращений
03.12.2021
Где в эти выходные южноуральцы смогут привиться от ковида
03.12.2021
«Евразия» приглашает южноуральцев на официальное открытие горнолыжного сезона
03.12.2021
СК проводит проверку по факту отравления угарным газом жительницы Магнитогорска и ее детей
03.12.2021
Колонийские мастерицы из Челябинска прошли в финал Всероссийских Дельфийских игр
03.12.2021
В Челябинской области – новый антирекорд смертности от ковида за сутки
Челябинцы смогут бесплатно сдать тест на ковид в двух лабораториях
03.12.2021
Где в эти выходные южноуральцы смогут привиться от ковида
03.12.2021
В Челябинской области – новый антирекорд смертности от ковида за сутки
03.12.2021
Южноуральцам с медотводами разрешили посещать общественные места по справке
02.12.2021
В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря
В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря
02.12.2021
Губернатор: Пришло время поговорить о самом важном
02.12.2021
После дождичка в четверг: автосалон уже 4 раза переносил сроки ремонта застрахованного автомобиля
01.12.2021
Страсти по Комсомольскому проспекту накаляются: администрация Челябинска не согласилась с критикой ГИБДД
01.12.2021
С первого декабря в Челябинской области вступают в силу новые ограничения
01.12.2021