Челябинцы смогут гулять в окружении ив и барбариса: завершается благоустройство сквера на северо-западе

В Челябинске завершается благоустройство сквера по улице Академика Королева на участке от улицы Братьев Кашириных до улицы 250 -летия Челябинска.

Эта информация была озвучена сегодня, 16 ноября, на традиционном совещании в администрации Челябинска. В сквере по улице Академика Королева произведены работы по устройству тротуара из плитки. Большая работа проводится в рамках озеленения: высажено 610 крупномерных деревьев. Это тополя, яблони, липы, ели, клены, лиственницы, черемуха, рябина, ива, сосна, а также 199 кустарников боярышника, барбариса, смородины, снежноягодника, калина, сирени и вишни. Кроме того, в сквере обустроено 620 погонных метров живой изгороди из кизильника, укладывается рулонный газон по растительному грунту.

Заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов также сообщил, что сейчас завершается прием работ по озеленению всего города.

«За прошедшие две недели было высажено почти две тысячи квадратных метров газона и около 500 крупномерных деревьев. Завершается приемка работ по озеленению и оформление документации», - сказал Максим Куляшов.

Всего же в 2020 году в Челябинске было высажено 13 485 деревьев, 97 560 кустарников и 194,5 тысячи квадратных метров газона.