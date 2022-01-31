31.01.2022
Дело о взятке на «Миасском машиностроительном заводе»
31.01.2022
Челябинка перевела на «безопасный» счет почти два миллиона рублей
31.01.2022
В Челябинске осуждены жители Екатеринбурга, которые продавали мефедрон за криптовалюту
31.01.2022
Широкие возможности диагностики: челябинский онкоцентр приобрел дорогостоящий аппарат МРТ
31.01.2022
Челябинцы стали меньше жаловаться властям на несовершенства жизни
31.01.2022
В Челябинске, Карабаше, Коркино и Златоусте еще на сутки задержатся НМУ
Челябинцы стали меньше жаловаться властям на несовершенства жизни
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022
В Челябинске приостановили ограждение трамвайных путей: работы оказались не согласованы с ГИБДД
27.01.2022
В Челябинске задержан чиновник из минстроя
27.01.2022
Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария
27.01.2022
На сайте мониторинга качества воздуха в Челябинске происходят волшебные превращения
26.01.2022