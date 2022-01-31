Челябинцы стали меньше жаловаться властям на несовершенства жизни

Жители Челябинска стали меньше жаловаться городским властям на несовершенства жизни.

Как сообщил заместитель главы южноуральской столицы, руководитель аппарата мэрии Валерий Смирнов, за последнюю неделю в администрацию поступило 417 обращений граждан (с учетом социальных сетей и платформы обратной связи – 713).

«Таким образом, мы наблюдаем некоторое уменьшение числа обращений», - отметил чиновник.

Валерий Смирнов уточнил, что наиболее остро жителей Челябинска волнуют следующие вопросы: уборка снега, содержание общего имущества и транспортное обслуживание населения.

По его словам, на прошлой неделе заместители главы города провели шесть приемов граждан по личным вопросам – часть волнующих их проблем жители областного центра смогли озвучить чиновникам мэрии напрямую.