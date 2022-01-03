Челябинцы возмутились подорожанием проезда до Сельмаша

Челябинцы возмутились подорожанием проезда на автобусном маршруте до Сельмаша. С 1 января маршрут № 83, который связывал областной центр с Копейском, был продлен до посёлка Старокамышинск и стал пригородным. Соответственно изменились номер автобуса (теперь он стал № 483) и, что самое главное, стоимость проезда. Теперь пассажирам придётся заплатить 38 рублей наличными, либо 33 рубля по банковской карте.

Однако горожане нововведение не оценили. В соцсетях жители отмечают, что большая часть маршрута № 483 проходит по Челябинску, а цена билета установлена одинаковая на всём его протяжении. Выходит, что проезд фактически подняли по городу. Кроме того, челябинцы неожиданно столкнулись с тем, что оплатить проезд по безналичному расчёту на этом маршруте нельзя.

«Мы сегодня имели честь проехать в практически пустом (а кому он нужен за такие деньги??) автобусе от Гражданпроекта до Днепроовской именно за эту цену. При этом кондуктор ГОРОДСКОГО автобуса категорически отказалась принимать к оплате ГОРОДСКУЮ транспортную карту. Равно как и банковские, социальные карты и он-лайн оплату через телефон. Для всех категорий граждан оплата объявлялась 38 рублей и именно наличными. Не имевшие наличных были препровождаемы на выход. Всё, дескать, приехали…», - пишет подписчица группы «Типичный Челябинск» в «Вконтакте».

Пассажиры резонно задаются вопросами, почему новый междугородний автобус № 483 ходит как городской (со всеми остановками в Челябинске), но цена билета установлена как на пригородном рейсе? Если же это всё-таки маршрут городского общественного транспорта, то почему к оплате не принимаются карты и не дифференцирован тариф?

По мнению челябинцев, такая ситуация может привести к тому, что муниципальный автобус не сможет конкурировать с маршрутками, где проезд дешевле, и его могут отменить. В результате жители Сельмаша могут остаться с одним автобусом № 81, который ходит 1 раз в час.