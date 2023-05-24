Челябинцы выступают за чистоту русского языка

Большинство челябинцев уверены в том, что за чистоту языка необходимо бороться всеми доступными средствами.

В День славянской письменности и культуры, Челябинский филиал РАНХиГС представляет данные о том, что об этом думают челябинцы.

Как показало исследование, большая часть респондентов (71%) выступает против перестройки языковой ситуации, считая, что русский язык надо оберегать и бороться за его чистоту. Мнение о том, что язык отражает реальную ситуацию в обществе, и он должен развиваться самостоятельно, без вмешательств с чьей-либо стороны, разделяет каждый четвертый опрошенный – 25,5%.

Чаще, чем в целом по массиву опрошенных, говорят о необходимости бороться за чистоту русского языка женщины, респонденты в возрасте старше 60 лет, обеспеченные на среднем уровне. Среди считающих, что язык должен функционировать и развиваться самостоятельно, без вмешательства и ограничений с чьей-либо стороны, больше представлено мужчин, респондентов в возрасте 18-24 лет и 45-59 лет и тех, кто относит себя к малообеспеченным.