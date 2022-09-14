Челябинцы - за возрождение детской организации, подобной пионерской

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС выяснили отношение горожан к идее создания всероссийской детской организации, подобной той, что была в СССР (Госдума РФ приняла закон о создании добровольного всероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи).

Большинство жителей Челябинска (71,8%) положительно отнеслись к инициативе создания общероссийской детской организации такого же масштаба и направленности, какой была пионерская организация в СССР, каждый пятый опрошенный (19,8%) не испытал ни позитивных, ни негативных эмоций относительно данной идеи, выбрав вариант «нейтрально», а отрицательное отношение было зафиксировано лишь у 5,5% респондентов.

Отметим, что положительное отношение к этой идее чаще встречается у респондентов старшего возраста: 45-59 и старше 60 лет, у пенсионеров – работающих и неработающих.

Нейтрально, без особых эмоций относится к данной инициативе молодёжь – 18-24 и 25-44 лет, по роду занятий – студенты, безработные и временно неработающие горожане, а также те, кто относит себя к высокообеспеченным (по субъективным оценкам).

Напомним, Госдума РФ приняла закон о создании добровольного всероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Как сообщается на сайте Госдумы, движение будет участвовать в воспитании, профориентации, организации досуга детей и молодежи, формировать мировоззрение и готовить молодежь к полноценной жизни в обществе. По мнению авторов, принятие закона поможет выстроить единую политику воспитания в образовательных организациях, систематизировать работу всех детских организаций, сообществ и клубов.