Челябинец сигнализировал властям об открытом люке рядом с детской площадкой

Житель Челябинска сигнализировал властям об открытом люке рядом с детской площадкой в Тракторозаводском районе по адресу: улица 3-я Арзамасская, 23-А, попросив принять меры.

О проблеме челябинец написал в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте. В мэрии бдительному горожанину ответили следующее: «В настоящее время нами направлен запрос в сетевую организацию для установления технологической принадлежности инженерной сети. Как только будет определена эксплуатационная ответственность данного канализационного люка, мы устраним проблему в ближайшие сроки».

Также в администрации Челябинска подчеркнули, что ситуация с открытыми люками постоянно находится на контроле управления жилищно-коммунального хозяйства города: 263-04-10.

Автор поста поблагодарил власти за оперативность, а другой подписчик данной группы поинтересовался, «почему в управляющих организациях нет человека, который должен ежедневно мониторить вверенную территорию, почему все через только жалобы».

«Вроде очень просто следить и устранять… Вот где-нибудь гражданин не обозначит проблему, не сфотографирует, не покажет - люк так и будет открытым до тех пор, пока туда кто-нибудь не провалится, несмотря на случаи, которые уже были», - считает горожанин.