Челябинец сыграл доктора в новом комедийном сериале ТНТ «Друг на час»

17 апреля на телеканале ТНТ выходит комедия «Друг на час». Сериал получил главный приз по мнению зрителей на фестивале сериалов «Пилот» в 2022 году. Дмитрий Репин, родом из Челябинска и герой популярного в соцсетях блога, стал частью этого сериала.

В центре сюжета сериала – бывший заведующий отделения педиатрии Николай Сергеевич (Сергей Шакуров), который после выхода на пенсию теряет смысл жизни. Казалось бы, как раз открывается время возможностей: путешествуй, занимайся любимым хобби, проводи время с семьёй. Но, к сожалению, на скромную пенсию в 17 тысяч особо не разгуляешься, а семьи у главного героя нет. Жена покинула его год назад, но оставила ему трогательные письма с воспоминаниями и советами на дальнейшую жизнь. Довольно быстро вкусив все социальные и общественные «блага» пенсионера, Николай Сергеевич решает незамедлительно отправиться «к жене». Он устраивает себе прощальный ужин, но тут судьба сводит его с молодым энергичным Лехой, который работает «другом на час», и после нелепой, но судьбоносной ошибки они вместе отправляются во все тяжкие.

Над созданием проекта работала команда, запустившая такие хиты, как «Отпуск» и «Идеальная семья». Шоураннером сериала выступил Эмиль Никогосян («Чемпионы», «Идеальная семья»), который написал сценарий в соавторстве с Александром Маркиным («Чемпионы», «Идеальная семья»). Режиссёр-постановщик проекта – Александр Бойков, работавший над сериалом «Отпуск». Производством проекта занимались компания 1-2-3 Production и телеканал ТНТ, продюсеры: Иван Голомовзюк, Елена Торчинская, Тина Канделаки и Аркадий Водахов.

Главные роли в сериале исполнили Сергей Шакуров и Борис Дергачёв, также в актёрский состав «Друга на час» вошли Марина Васильева, Елена Валюшкина, Егор Корешков, Виктор Бычков, Михаил Кремер, Павел Деревянко Александра Велескевич, Фёдор Лавров и другие.

Дмитрий Репин, актер из Челябинска, исполнитель роли врача:

“Мой герой — молодой врач, который честно выполняет свою работу, он буквально верен своему делу. И проблема несправедливости в работе его тревожит точно так же, как и любого из нас, меня в том числе”.

Эмиль Никогосян, шоураннер проекта:

«В какой-то момент я в реальности столкнулся с тем, что существует такая услуга – «Друг на час». Я сидел в кафе и стал случайным свидетелем подобной встречи, ну и, конечно, слегка подслушал разговор. Через какое-то время родился персонаж: развесёлый и жизнерадостный прожигатель жизни, который встречается с одинокими людьми в барах, слушает их истории, ест, пьет за их счёт, да ещё и деньги сверху получает. Я написал эту историю, но ей как будто чего-то не хватало. А после беседы с отцом, который как раз выходил на пенсию и не представлял, что ему там делать, я понял, какой нам нужен герой. Так в «Друге на час» появился Сергеич - строгий, требовательный, временами весёлый и жизнерадостный, но затем вновь уставший и злой. И благодаря этой палитре качеств и чувств за Николаем Сергеевичем всегда интересно наблюдать.

Жизнеутверждающая комедия «Друг на час» – с 17 апреля в 21:00 на телеканале ТНТ