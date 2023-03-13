Актёр из Челябинска сыграл в сериале «Кафе «Куба» на ТНТ авантюриста и романтика

Сегодня 13 марта в 20.00 на телеканале ТНТ начнется показ нового 21-серийного комедийного сериала «Кафе «Куба» производства Good Story Media («Реальные пацаны», «Ольга», «Физрук», «Батя» др). Одну из ролей в истории о том, как в начале нулевых в придорожном кафе с экзотическим названием переплетаются судьбы разных людей, сыграл актёр из Челябинска Александр Медведев.

Действия сериала разворачиваются в 2003 г. в небольшом провинциальном городке, стоящем на федеральной трассе. Главная героиня Тамара управляет кафе «Куба», которое они открыли вместе с мужем Борисом еще в 90-е. После развода Тамара воспитывала сына и тянула бизнес, решая вопросы с бандитами и рэкетирами, уже в одиночку. В нулевые ее кафе стало точкой притяжения для всех местных жителей, обязательным пунктом остановки для дальнобойщиков и дорожных романтиков. Однажды на пороге «Кубы» появляется Наталья (Мария Смольникова), вторая жена Бориса, с известием о его смерти н намерением претендовать теперь на долю в кафе. Тамара в штыки принимает бывшую разлучницу – так начинается противостояние двух ярких и непохожих героинь на фоне эпохи нулевых... А чем оно закончится – узнаете на ТНТ. Параллельно с линиями Тамары и Натальи в сериале развернутся истории и других жителей городка, а также брошенной прямо возле кафе в день своей свадьбы гламурной красотки Гели (Виктория Клинкова), которая привыкла жить в роскоши большого города, а теперь вынуждена оставаться в окрестностях «Кубы».

Александр Медведев из Челябинска сыграл в сериале авантюриста и романтика Жилу: "Для меня съемки в "Кафе "Куба" стали новым опытом, и он дал мне понимание, как существовать в кадре. Мой герой — целеустремленный парень со своим внутренним стержнем. Он безответно влюблен в Марину. В моей жизни тоже была безответная любовь. И я тоже совершал поступки, которые можно назвать безумными. В студенчестве был влюблен в девушку, она училась со мной в одном институте и жила в одном общежитии. Однажды я купил балончик краски и написал в подземном переходе к общежитию строчки из своих стихов для нее. Вот такой маленький акт вандализма во имя любви".

Александру посчастливилось играть на съёмочной площадке с одной из самых колоритных актрис нашего кино — Мариной Федункив, которая сыграла главную роль в сериале, хозяйку кафе Тамару. По словам авторов проекта, изначально эта роль была написана под Марину Федункив.

Марина Федункив: «Моя Тамара – типичная хозяйка кафе из нулевых: она или получает всё, или остаётся ни с чем, пан или пропал. На таких людей мы с восхищением смотрели и тогда, и они нас удивляют и сейчас: напор, смелость, упертость, предприимчивость. Но внутри она ранимая, часто несчастная женщина, сердобольная и переживающая. У нее вся жизнь, как-то самое придорожное кафе: вся нараспашку, но полна секретов. Я уверена, что сериал полюбят те, кто хорошо помнит нулевые или же интересуется эстетикой того времени. Те, кому нужен пример в жизни - у моей Тамары есть, чему поучиться. И те, кто хочет свой бизнес. «Кафе Куба» — это типичный бизнес-проект нулевых, где ничего не поддаётся логике и выживает сильнейший. И, конечно, все фанаты комедийных проектов ТНТ - вам понравится!»

В сериале также снялись: Григорий Чабан («Бывшие», «Почка»), Глеб Бочков («Обоюдное согласие»), Кузьма Котрелёв («ЮЗЗЗ»), Екатерина Шумакова («Проект «Анна Николаевна»), Евгений Сахаров («Перевал Дятлова», «Бедные люди»), Михаил Бочаров («Полицейский с Рублевки»), Александр Медведев, Илья Белов, Юрий Сисков и многие другие.

Режиссёр – Жанна Кадникова («Реальные пацаны», «Бедные люди», «Улица»), оператор – Сергей Дышук («Пальма», «Модный синдикат», «Кухня в Париже»). Над сценарием работали Жанна Кадникова, Алексей Малышев, Марина Никольская и Андрей Перов. Генеральный продюсер проекта – Антон Зайцев, креативный продюсер – Марина Никольская.

Посмотреть сериал «Кафе «Куба» можно с понедельника по четверг в 20.00 на ТНТ.