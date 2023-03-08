Криминальные разборки и ностальгический вайб: сериал «Кафе Куба» с актрисой и блогером из Челябинска стартует на ТНТ

13 марта в 20.00 на телеканале ТНТ стартует комедийный сериал «Кафе «Куба» – ностальгическое погружение в 2003 год от компании Good Story Media и режиссёра «Реальных пацанов», «Бедные люди», «Улица» Жанны Кадниковой. Новый проект вернет зрителей в атмосферу нулевых: с возможностью вести свой бизнес, но параллельно решать вопросы с бандитами и «крышей». В сериале две роли исполнили челябинки – актриса Наталья Шелепова и блогер Карина Мурашкина.(16+)

Кафе «Куба» — это придорожное кафе, расположенное в маленьком городке на федеральной трассе, которым управляет бойкая Тамара (Марина Федункив). Ее жизнь меняется после того, как на пороге кафе появляется новый «партнер» — жена покойного бывшего мужа Наталья (Мария Смольникова), требующая раздела имущества, а также брошенная в прямом смысле этого слова у кафе в день своей свадьбы – столичная «штучка» Геля (Виктория Клинкова).

С одной стороны «Кафе «Куба» – это история о ярких женщинах, которые волею случая вынуждены вместе решать проблемы, помогая друг другу. С другой – это настоящие мужские разборки между бандитами, «крышующими» разные «точки». В сериале много каскадерских трюков, стрельбы и погонь. Поскольку действие сериала происходит где-то далеко от Москвы, то и нулевые здесь совсем не «золотые» и, если столичные герои разъезжают на «шестисотых» «Мерседесах», то провинциальные – на новеньких «запорожцах».

Параллельно с линиями главных героинь - Тамары и Натальи - в сериале будут разворачиваться истории и других жителей небольшого городка на заре нулевых. Среди них официантка Алена и девушка непростой судьбы Лиля, которых сыграли наши землячки.

Наталья Шелепова, актриса: «Кафе «Куба» – народная история. Это кафе-семья, где все друг друга знают и выручают. Такие кафе и персонажи могут существовать вообще везде – в Челябинске, в Самаре, в Красноярске. Это кино про народ, про всех нас. Моя героиня Алена – обычная девчонка, реалистка с непростой судьбой. Она смелая, самостоятельная и трудолюбивая с раннего возраста, пошла работать в кафе, потому что ей надо было зарабатывать на жизнь. Но, вместе со с тем, у нее есть другая сторона – «девочка-девочка». Она мечтает о принце, который приедет и большую часть забот возьмет на себя, подставит свое сильное плечо, поэтому в отношениях с противоположным полом она становится очень женственной, ранимой и нежной. Надеюсь, что многие будут ей сопереживать, так как смогут узнать в ней себя. На долю каждого человека выпадают испытания, с которыми он должен справиться, и тогда станет сильнее. У Алены таких испытаний будет предостаточно, как и у других персонажей. Потому что это – жизнь. И будет очень интересно наблюдать за тем, как герои будут с ними справляться».

Карина Мурашкина, блогер: «В кино меня не узнать, потому что для съемок меня подстригли «под мальчика» и покрасили в баклажановый цвет. Так будет выглядеть моя героиня Лиля – девушка с низкой социальной ответственностью. Вжиться в ее образ – угловатой и несуразной – мне помогла Жанна Кадникова, режиссер сериала. Моя Лиля такая, не потому что плохая, а потому что она не знает, куда ей податься. Но, я думаю, она верит, что выберется из этой ситуации, и все будет супер. События фильма происходят примерно в 2003 году. Я тогда только в школу пошла. Для меня нулевые – это время, когда я жила в городе Касли, когда не было гаджетов, зато мы собирались с родными и соседями у нас в доме, жарили шашлыки и было очень душевно. В сериале будет похожая атмосфера».

Марина Никольская, креативный продюсер, соавтор сценария: «Кафе Куба – очень смешной, трогательный, глубокий сериал. Нельзя отказывать себе в удовольствии провести вечер в хорошей компании. Будет смешно, местами лирично, прямо до слез, и очень красиво!»

Ностальгическая комедия «Кафе «Куба» – с 13 марта в 20:00 на телеканале ТНТ.