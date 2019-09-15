Челябинки устроили флешмоб с малышами в слингах

В Челябинске вчера, 14 сентября, будущие мамы и мамы с детьми, в том числе с малышами в слингах, устроили необычный танцевальный флешмоб в поддержку материнства.

«Каждая мама прекрасна по-своему и самая лучшая для своего ребенка! А танец объединяет всех! Поэтому в этот день с нами танцуют единый танец мамы с детьми из 60 городов России! Всероссийский флешмоб проходит уже юбилейный пятый год подряд, а Челябинск присоединился к нему 4 года назад», – рассказала один из организаторов флешмоба в Челябинске, президент АНО «Союз родителей» Оксана Кирюшина.

До дня всероссийского флешмоба мамы с детьми собирались на репетициях. Те, кто не мог присоединиться, репетировали дома по видеозаписи. Многие семьи подготовили костюмы в единой цветовой гамме.

В следующем году организаторы решили привлечь к флешмобу и пап, которые пока стоят в стороне и наблюдают за танцем своих жен и детей.