Челябинск бережно хранит память о настоящем герое Евгении Родионове

В Челябинске в минувшую субботу, четвертого декабря, на территории школы №68 в Ленинском районе торжественно открыли бюст Героя России гвардии майора Евгения Родионова, который пятого января 1996-го года погиб при выполнении воинского долга на территории Чеченской Республики.

Для мамы героя, Любови Родионовой, открытие памятника в его честь - очень важное событие. Она стала главной и самой почетной гостьей мероприятия, на котором присутствовали также сестра Евгения Родионова Елена, представители администрации Челябинска и Челябинской области, военнослужащие Челябинского гарнизона, представители ветеранских организаций, сослуживцы майора Родионова, учащиеся и педагоги школы, жители города.

Любовь Федоровна тепло поблагодарила всех тех, кто субботним утром пришел в 68-ю школу – родную школу Евгения Родионова, чтобы почтить его память, разделить с ней горечь утраты и вместе с ней порадоваться тому, что память о ее сыне живет.

«Спасибо, что приняли участие в этом событии. Я хотела бы поблагодарить сослуживцев моего сына, которые живут в разных городах, за то, что нашли время приехать. Я хотела бы поблагодарить школу №1 села Миасское, где отряд десантников носит имя Евгения Родионова, - сегодня они тоже здесь. Низкий всем поклон, большое вам всем спасибо. Здоровья, счастья вам и вашим близким и, конечно мирного неба», - сказала Любовь Родионова на открытии памятника.

Также мама героя от всей души поблагодарила всех, кто организовал субботнее мероприятие, кто внес свой вклад в создание и возведение бюста Евгения Родионова, - всех причастных. «Спасибо» Любовь Федоровна сказала сослуживцам своего сына – тем людям, кто вместе с ним был на войне, кто знал его самого и его семью.

«Я не могу не сказать «спасибо» школе, которая делает все, для того чтобы память о моем сыне сохранялась, - для меня это большая честь. Я хочу поблагодарить депутатов, людей, которые носили и носят погоны, которые знают, что такое офицерская судьба. Всем вам огромное спасибо. Я хочу сказать и преподавателям, и учащимся: низкий вам поклон, будьте здоровы! Желаю, чтобы никого из вас не настигли ужасы войны», - с такими теплыми словами Любовь Родионова выступила перед участниками события в актовом зале родной школы своего сына, которую будущий герой окончил в 1983-м. В этом же году началась служба Евгения в Вооруженных Силах.

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В 1987-м году он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Проходил военную службу в воинских частях, расположенных в городах Каунас, Майкоп, Новороссийск.

С октября 1995-го года Евгений Родионов принимал участие в ликвидации вооруженных бандформирований на территории Чеченской Республики Российской Федерации в должности начальника разведки 108-го гвардейского парашютно-десантного полка.

В конце 1995-го участвовал в операции под селом Шатой. Группа под командованием майора совершила прорыв к ранее окруженным товарищам, отбив при этом неоднократные атаки боевиков. Операция завершилась успешно, Шатой был взят, 16 человек, среди них и Евгений Родионов, были представлены к высшей воинской награде - званию Героя России.

С момента представления к званию Героя России прошло два месяца, и пятого января 1996-го года, когда разведгруппа Родионова выполняла очередное задание, по дороге в район урочища Раздольное Евгений погиб. 13-го января 1996-го года с воинским почестями офицер-десантник был похоронен у себя на родине в Челябинске.

Указом Президента Российской Федерации № 622 от 2 мая 1996 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, гвардии майору Родионову Евгению Николаевичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

В Челябинске в честь Евгения Родионова назван проспект, а на его могиле установлен обелиск. Школа №68, где он учился, с первого февраля 2006-го года носит его имя, на доме №47 по Южному бульвару, в которой жил герой, и в школьном музее установлены мемориальные доски в память о нем. Открытый в декабре 2019-го года спортивно-тренировочный комплекс 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Новороссийске также носит его имя.

СПРАВКА

Автор бюста Евгения Родионова - скульптор Максим Ведерников. Основным спонсором изготовления памятника герою выступила Русская медная компания.