В Челябинске на территории 68-й школы установят бюст Героя России Евгения Родионова

В Челябинске на территории средней школы №68 в Ленинском районе установят бюст Героя Российской Федерации майора Евгения Родионова, который учился в этом учебном заведении.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, торжественная церемония открытия памятника состоится в субботу, четвертого декабря, по адресу: улица Вагнера, 70-А.

Евгений Николаевич родился девятого ноября 1965 года в Челябинске, в 1983-м окончил 68-ю школу. В Вооруженных Силах служил с 1983-го года. В 1987-м году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. С 1987-го по 1989-й год принимал участие в боевых действиях на территории Демократической Республики Афганистан. В 1989-1995 годах проходил военную службу в воинских частях, расположенных в городах Каунас, Майкоп, Новороссийск.

С октября 1995-го года Евгений Родионов принимал участие в ликвидации вооруженных бандформирований на территории Чеченской Республики Российской Федерации в должности начальника разведки 108-го гвардейского парашютно-десантного полка.

В конце 1995-го участвовал в операции под селом Шатой. Группа под командованием майора совершила прорыв к ранее окруженным товарищам, отбив при этом неоднократные атаки боевиков. Операция завершилась успешно, Шатой был взят, 16 человек, среди них и Евгений Родионов, были представлены к высшей воинской награде - званию Героя России.

С момента представления к званию Героя России прошло два месяца, и пятого января 1996-го года, когда разведгруппа Родионова выполняла очередное задание, по дороге в район урочища Раздольное Евгений погиб. 13-го января 1996-го года с воинским почестями офицер-десантник был похоронен у себя на родине в Челябинске.

Указом Президента Российской Федерации № 622 от 2 мая 1996 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, гвардии майору Родионову Евгению Николаевичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

В Челябинске в честь Евгения Родионова назван проспект, а на его могиле установлен обелиск. Школа №68, где он учился, с первого февраля 2006-го года носит его имя, на доме №47 по Южному бульвару, в которой жил герой, и в школьном музее установлены мемориальные доски. Открытый в декабре 2019-го года спортивно-тренировочный комплекс 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Новороссийске также носит его имя.