Челябинск готовится к масштабному открытию сезонных ярмарок, которые начнут свою работу 15-го сентября во всех районах города.

В Металлургическом районе приобрести сельскохозяйственную продукцию можно будет на восьми ярмарках, в Тракторозаводском – на пяти, в Ленинском – на восьми. В Центральном районе будет работать три ярмарки, в Курчатовском – двадцать, в Советском – три, в Калининском – четыре. Адреса торговых точек опубликованы на сайте администрации Челябинска. Таким образом, в столице Южного Урала откроется полсотни сезонных мест торговли.

Законно продавать свою продукцию предприниматели и обычные граждане могут с разрешения районных администраций, за торговлю в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность.

Также в мэрии предупредили, что предприниматель может лишиться своей продукции, если будет торговать ею нелегально, – к такой мере вправе прибегнуть полиция, обеспечивая производство по делу об административном правонарушении.

Как рассказал в своем телеграм-канале глава Курчатовского района, где откроется самое большое количество сезонных ярмарок, Сергей Антипов, продавать свою продукцию с 15-го сентября по 30-е октября здесь будут не только фермеры, но и обычные садоводы

«Для участия в ярмарках гражданам необходимо подтвердить, что торговля ведется продукцией, выращенной на собственном приусадебном участке. Для этого нужно предоставить документ, оформленный органом местного самоуправления или правлением садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан», - пояснил Сергей Антипов, добавив, что все интересующие вопросы можно задать по телефону отдела экономики и торговли администрации Курчатовского района: 742-23-12.