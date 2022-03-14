Челябинск и Луганск могут стать городами-побратимами

«Коммунисты России» предлагают сделать Челябинск и Луганск городами-побратимами.

С соответствующим предложением представители челябинского отделения компартии обратились к главе региона Алексею Текслеру и мэру южноуральской столицы Наталье Котовой. Коммунисты просят губернатора Челябинской области и главу Челябинска озвучить официальное предложение луганским властям.

Как отмечают местные представители «Коммунистов России», это инициатива не только членов политической партии, но и всех челябинцев, которые наблюдают и поддерживают спецоперацию Вооруженных сил России по демилитаризации и денационализации Украины и спасению своих братьев-славян от гнета фашистских прихвостней мировой буржуазии.

«Между Челябинском и Луганском есть много общего. Луганск во время войны с Наполеоном был опорным краем державы по производству пушек и боеприпасов для русской армии. В эпоху СССР Луганск являлся в Украинской ССР одним из передовых городов в сфере металлургии машиностроении. Челябинск был опорным краем державы в Великую Отечественную войну - ковал сталь, производил для фронта танки, на которых наши деды дошли до Берлина. Челябинск так же, как и Луганск, - город металлургов и машиностроителей», - отмечают челябинские коммунисты.

Одновременно с предложением Алексею Текслеру и Наталье Котовой активисты партии подготовят и направят персональное предложение поддержать данную инициативу в адрес каждого из депутатов Челябинской городской Думы - на тот случай, «если исполнительная власть окажется не такой расторопной».

Кроме того, челябинский обком обратился в Центральный комитет – с просьбой разрешить самостоятельно (от имени партии, через МИД России) обратиться к властям Луганской Народной Республики с предложением сделать Челябинск и Луганск городами-побратимами.

В настоящее время столица Южного Урала имеет шесть иностранных городов-побратимов, а Луганск - четыре российских города-побратима, отмечают местные представители «Коммунистов России».

По мнению представителей компартии, городами-побратимами Челябинск и Луганск должны стать до 24-го апреля 2022-го года, то есть к Всемирному дню породненных городов, который - начиная с 1963-го года - отмечается каждое последнее воскресенье апреля.