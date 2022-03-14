14.03.2022
В челябинской больнице спасли грудничка, проглотившего батарейку
14.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на 15 марта
14.03.2022
ВТБ начал прием заявок на кредитные каникулы по улучшенным условиям
14.03.2022
Жителя Троицка отправили в колонию за убийство егеря
14.03.2022
Челябинка перевела «дочери», якобы попавшей в ДТП, почти миллион рублей
14.03.2022
Южноуральским аграриям доступны льготные кредиты на посевную
Челябинск и Луганск могут стать городами-побратимами
14.03.2022
В спецоперации на Украине погибло еще двое военнослужащих из Челябинской области
14.03.2022
В Челябинске резко выросли цены на российские медикаменты
14.03.2022
В четырех городах Челябинской области НМУ продлены еще на двое суток
14.03.2022
В Челябинске подрядчик срывает сроки строительства садика на Горького
Текслер обозначил приоритетные задачи в период санкций
14.03.2022
В спецоперации на Украине погиб девятый военнослужащий из Челябинской области
14.03.2022
В Челябинской области отменили QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий
11.03.2022
Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего на Украине Данила Василенко
10.03.2022
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022