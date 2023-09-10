Челябинск и Златоуст отпраздновали Дни городов без серьезных происшествий

Порядка 40 тысяч жителей и гостей Челябинска посетили девятого сентября 13 массовых праздничных мероприятий, посвященных 287-й годовщине со дня образования города. В этот же день Златоуст отмечал 269-летие. И в том, и в другом городе нарушений общественного порядка не допущено, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Самыми массовыми стали концерты с участие российских звёзд и праздничный фейерверк.

В Челябинске в обеспечении охраны общественного порядка было задействовано свыше 2,5 тысячи сотрудников полиции и приданных сил, из числа представителей частных охранных организаций, добровольных народных дружин, казачества. Им пришлось нести службу в непростых погодных условиях – непрекращающиеся дожди, местами сильные, промозглый ветер.

Места проведения мероприятий и прилегающая к ним территория были заблаговременно обследованы с применением технических средств и служебных собак, выставлено ограждение. На всех мероприятиях дежурили сотрудники полиции, осуществлялся пропускной режим.

Личный состав, задействованный в обеспечении охраны общественного порядка, был ориентирован на повышение бдительности, предотвращение и пресечение противоправных деяний, а также создание комфортных и безопасных условий для граждан. Все праздничные мероприятия прошли без происшествий.

В этот же день в Златоусте проходили праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию 269-летия со дня образования города. К поддержанию правопорядка также были привлечены представители Росгвардии, народных дружин, частных охранных организаций и общественных формирований правоохранительной направленности. Принятыми мерами нарушений общественного порядка не допущено.