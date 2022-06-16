Челябинск очищают от уличных попрошаек

Сотрудники полиции Челябинска продолжают бороться с горожанами из категории людей с низкой социальной ответственностью, которые занимаются бродяжничеством и попрошайничеством. Они пристают к прохожим на улице, бродят по проезжей части оживленных транспортных магистралей, выпрашивая деньги. После небольшого затишья они снова активизировались.

Полицейские Челябинска проводят мероприятия по недопущению нарушений общественного порядка и санитарно-эпидемиологической обстановки со стороны лиц без определенного места жительства, а также категории граждан с низкой социальной ответственностью, в том числе связанных с бродяжничеством и попрошайничеством.

Лица, занимающие бродяжничеством и попрошайничеством, доставляются в районные отделы полиции для установления личности и проверки по информационным базам МВД на причастность к совершению иных правонарушений и преступлений. Людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и ранее утерявшим документы, оказывается помощь в подготовке необходимой документации для их восстановления.

Напомним, с 2020 года в Челябинской области начали штрафовать за навязчивое приставание к людям в общественных местах с целью попрошайничества или гадания. Соответствующие поправки в региональный закон приняли депутаты Законодательного Собрания области. Законопроектом введено определение попрошайничества.

«Согласно законодательству, за приставание в общественных местах к гражданам с целью попрошайничества, выразившееся в преграждении пути следования, хватании за руки, одежду или другие личные вещи, навязчивой демонстрации надписей или предметов, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от одной до трех тысяч рублей», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Кроме того, за вовлечение несовершеннолетних в занятие бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, санкцией статьи 151 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Добавим, что появление попрошаек на дорогах считается нарушением правил дорожного движения. За него они привлекаются к административной ответственности по статье 12.30 КоАП – «Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Она предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей. Так же попрошайки могут быть привлечены к административной ответственности на основании поправок, внесенных в закон Челябинской области от 30 декабря 2019 года 13-2. Это «Приставание с целью попрошайничества». Нарушение данной статьи закона предусматривает наложение административного штрафа.

Челябинцев, ставшим свидетелями фактов попрошайничества, в том числе создающих помехи на проезжей части, необходимо сообщить в полицию по телефонам дежурной части УМВД России по городу Челябинску: 8 (351) 265-02-00, 266-14-14 или 02.