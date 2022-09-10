Челябинск отмечает свое 286-летие под защитой правоохранителей

Свое 286-летие Челябинск отмечает под защитой полицейских, которые осуществляют охрану общественного порядка при проведении праздничных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, в обеспечении правопорядка десятого сентября задействованы не только сотрудники полиции, но и представители частных охранных организаций и добровольных народных дружин.

Отметим, основными площадками проведения масштабных мероприятий являются Театральная площадь, территория ледовой арены «Трактор» и набережная реки Миасс. Также праздничные гуляния проходят в парках и скверах южноуральской столицы.

При подготовке к празднованию Дня города был выработан необходимый комплекс согласованных действий всех служб и ведомств, участвующих в обеспечении безопасности горожан. Перед началом мероприятий сотрудники полиции провели осмотры всех площадок, а также прилегающих к ним территорий с использованием технических средств и служебно-розыскных собак.

Госавтоинспекция организовала работу по обеспечению безопасности дорожного движения, осуществляются распорядительно-регулировочные действия.

В настоящее время сотрудники полиции несут службу на всех мероприятиях, осуществляя пропускной режим.

Весь комплекс мероприятий, проводимый сотрудниками полиции, направлен на недопущение правонарушений и создание безопасных и комфортных условий для челябинцев и гостей города при проведении массовых и культурно-развлекательных мероприятий.

В связи с тем, что участие в праздничных событиях принимает большое количество людей, городская полиция призывает гостей и жителей столицы Южного Урала соблюдать нормы действующего законодательства. В случае обнаружения подозрительных предметов или лиц, совершающих противоправные действия, провоцирующих окружающих на проявления агрессии, следует незамедлительно обращаться в органы внутренних дел по телефону 02 либо 102 (с мобильного телефона).