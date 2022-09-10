10.09.2022
Челябинск отмечает свое 286-летие под защитой правоохранителей
10.09.2022
В Челябинске ограничили движение в районе ледовой арены «Трактор»
10.09.2022
Челябинец поверил незнакомке из «брокерской компании» и лишился 1,3 миллиона рублей
10.09.2022
В Челябинске на пожаре погибли двое мужчин, две женщины спаслись
09.09.2022
Благотворительные спектакли «Омнибуса» для воинов Чебаркульской дивизии
09.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
Челябинск отмечает свое 286-летие под защитой правоохранителей
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022
Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть
07.09.2022
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022