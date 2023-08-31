31.08.2023
Не успеть ни на работу, ни в школу: жители Еманжелинска страдают из-за сокращения автобусных рейсов
31.08.2023
Мошенники выудили у жителя Коркино крупные суммы дважды за месяц
31.08.2023
Спортивный туризм стал доступен для южноуральцев с особенностями здоровья
31.08.2023
Веселые и находчивые «Города N» - в Кубке мэра Москвы
31.08.2023
Пять тысяч первоклассников получили рюкзаки и школьные наборы к первому сентября
31.08.2023
На Таганае в завершающий день лета выпал снег
Челябинск получит еще 33 автобуса до конца года
28.08.2023
В 2023 году Копейск получит 19 новых автобусов
28.08.2023
Челябинск получил в лизинг еще 15 автобусов большого класса Volgabus
17.08.2023
Алексей Текслер предложил меры по совершенствованию системы общественного транспорта
14.07.2023
Правительство РФ одобрило заявку Челябинской области на обновление автобусных парков
Какие изменения ожидают школьников в новом учебном году
30.08.2023
«Молодое бабье лето» в Челябинской области началось с затяжных дождей
29.08.2023
В Челябинске ко Дню города состоится 70 праздничных событий
28.08.2023
В понедельник у православных большой праздник - Успение Пресвятой Богородицы
27.08.2023
В Челябинской области стартовал сезон летне-осенней охоты
26.08.2023