Челябинск получит еще 33 автобуса до конца года

АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) поставит в Челябинск еще 33 новых автобуса среднего класса Volgabus 4298G4 в рамках инвестпроекта Фонда национального благосостояния России (ФНБ), сообщает пресс-служба ГТЛК. Новая техника поступит в регион до конца года.

Все автобусы низкопольные, оснащены оборудованием для перевозки маломобильных граждан и работают на компримированном природном газе.

Напомним, ГТЛК уже поставила в Челябинск 15 автобусов большого класса VOLGABUS 5270G2большого класса в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Автобусы переданы в лизинг челябинскому МУП «Служба организации движения».

В 2022 году ГТЛК поставила в Челябинск 16 новых автобусов большого класса ЛиАЗ-529267, работающих на компримированном природном газе.

В 2023-2024 годах, согласно планам нацпроекта, транспортный парк Челябинска пополнится 65 новыми современными автобусами, работающими на компримированном природном газе и сохраняющими экологию города.

ДЛЯ СПРАВКИ

Программа реализуется ГТЛК с использованием механизма лизинга и господдержки в форме субсидий Минтранса РФ. Это позволяет ГТЛК предоставлять перевозчикам самые выгодные условия на поставку техники – размер скидки на транспорт может доходить до 60%, сообщили в компании.

«За счет субсидий Минтранса России и механизма льготного лизинга мы помогаем модернизировать общественный транспорт даже субъектам РФ с высоким износом парков и низкой инвестиционной привлекательностью», - прокомментировал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

По его словам, в рамках нацпроекта БКД поставки автобусов в Челябинскую область начались году с небольших объемов и к 2024 году значительно увеличатся, что позитивно скажется на мобильности населения и развитии региона.