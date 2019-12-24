Челябинск попал в список самых депрессивных городов России
Общество
Сегодня, 15:30
Независимое исследовательское агентство Zoom Market составило рейтинг самых депрессивных городов России. Челябинск оказался на четвертом месте.
Опрос проводился в 25 городах России. Респондентам задавали четыре вопроса: Вы часто грустите? Вы получаете удовольствие от жизни? Вы довольны собой? Вы считаете себя депрессивным человеком?
По данным федерального социологического опроса, проведённого в декабре 2019 года независимым исследовательским агентством Zoom Market, самыми депрессивными россиянами стали жители Норильска, Перми и Саратова. Челябинск расположился на четвертом месте.
Самые оптимистичные люди живут в Симферополе, Сочи и Краснодаре.
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