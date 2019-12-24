Челябинск попал в список самых депрессивных городов России
Общество
Сегодня, 15:30
Автор: 
Инна Шемаева

Независимое исследовательское агентство Zoom Market составило рейтинг самых депрессивных городов России. Челябинск оказался на четвертом месте.

Опрос проводился в 25 городах России. Респондентам задавали четыре вопроса: Вы часто грустите? Вы получаете удовольствие от жизни? Вы довольны собой? Вы считаете себя депрессивным человеком?

 

По данным федерального социологического опроса, проведённого в декабре 2019 года независимым исследовательским агентством Zoom Market, самыми депрессивными россиянами стали жители Норильска, Перми и Саратова. Челябинск расположился на четвертом месте.

Самые оптимистичные люди живут в Симферополе, Сочи и Краснодаре.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Происшествия
Сегодня, 15:11
Полна горница людей: мигранты полюбили «резиновые» квартиры в Челябинске
Культура
Сегодня, 14:05
С Новым Годом!
Завтра в Челябинск придет «Южно-Уральское сияние»
Интервью
Сегодня, 12:58
Время новых направлений
Олег Дубровин: Год прошел продуктивно, но всегда хочется добиться большего
Общество
Сегодня, 12:50
Челябинск отправил Деду Морозу самое длинное в истории России письмо
Вчера, 17:21
Мировые блюда в Новый год от «Союзпищепрома»
Вчера, 17:01
В Челябинске презентовали уникального красавца
Вчера, 16:26
В Челябинске снегопад и припаркованные автомобили едва не привели к мусорному коллапсу
Вчера, 16:03
Текслер раскрыл семейные секреты
Вчера, 15:59
Школьникам Златоуста ГУФСИН показал навыки разгона демонстраций
Вчера, 14:43
Прокуратура потребовала от Котовой осветить дорогу к школе в Чурилово
Вчера, 13:32
Подрядчик, которого обвинили в установке уродливых остановок, не согласен с претензиями общественников
Вчера, 13:27
Челябинск почтит память погибших при взрыве в Магнитогорске
Вчера, 12:36
В Челябинске прошла премьера фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
Вчера, 11:37
Одаренные дети создали в резиденции челябинского губернатора арт-объект
Политика
Сегодня, 14:32
Пора домой!
Партия «Яблоко» начала кампанию по возвращению Юревича и Дубровского на Родину
Интервью
Сегодня, 14:23
Спикер Первомайского: Нам не хочется быть подопытными мышками
Новости
Сегодня, 15:26
Происшествия
В больницах остаются 12 человек, заболевших в детсаду Копейска
Сегодня, 15:17
Федерация
Бузова не платит за коммуналку
Сегодня, 15:11
Происшествия
Полна горница людей: мигранты полюбили «резиновые» квартиры в Челябинске
Сегодня, 14:40
Экономика
Агрокомплекс «Горный» изменит социально-экономический ландшафт Урала
Сегодня, 14:20
Федерация
Без мышей и календарей. Составлен антирейтинг подарков на Новый год
Материалы рубрики
Сегодня, 12:50
Общество
Челябинск отправил Деду Морозу самое длинное в истории России письмо
Вчера, 17:29
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 24 декабря
Вчера, 13:32
Общество
Подрядчик, которого обвинили в установке уродливых остановок, не согласен с претензиями общественников
Вчера, 13:27
Общество
Челябинск почтит память погибших при взрыве в Магнитогорске
20.12.19 16:08
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 21-23 декабря
Теги
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика