Челябинск попал в список самых депрессивных городов России

Независимое исследовательское агентство Zoom Market составило рейтинг самых депрессивных городов России. Челябинск оказался на четвертом месте.

Опрос проводился в 25 городах России. Респондентам задавали четыре вопроса: Вы часто грустите? Вы получаете удовольствие от жизни? Вы довольны собой? Вы считаете себя депрессивным человеком?

По данным федерального социологического опроса, проведённого в декабре 2019 года независимым исследовательским агентством Zoom Market, самыми депрессивными россиянами стали жители Норильска, Перми и Саратова. Челябинск расположился на четвертом месте.

Самые оптимистичные люди живут в Симферополе, Сочи и Краснодаре.