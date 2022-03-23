Челябинск присоединится к самой масштабной акции «Час Земли»

Акция «Час Земли» проходит ежегодно в последнюю или предпоследнюю субботу марта. В этот день гаснет подсветка памятников культуры и значимых объектов, горожане в домах выключают свет и бытовые электроприборы. В этом году мероприятие состоится 26 марта.

Традиционно флешмоб организовывает Всемирный фонд дикой природы. Южноуральцы выключат свет ровно на один час, чтобы продемонстрировать свою ответственность за сохранность природных ресурсов.

Фекалии и сброс сточных вод. Загрязнение реки Миасс и единственного питьевого источника не только Челябинска, но и всего региона – Шершневского водохранилища. Экологические проблемы города –миллионника можно перечислять бесконечно.

Экологи утверждают, что власти знают о «вонючей» проблеме, но не уделяют этому должного внимания. Штрафы, а они мизерные, предприятия-загрязнителей экологии не пугают.

Смысл акции «День Земли» – не в экономии электричества (хотя сберечь удается приличный объем энергии), а в том, чтобы сделать мир чистым.

«Мы любим в этот час посидеть в тишине при свечах. Мозгу тоже нужно отключаться от электричества. Это наша земля и мы хотим, чтобы она была экологически чистой», - говорит челябинец Арсений Логинов.

Приняв участие в акции в этом году, каждый из нас сможет сделать свой небольшой, но очень важный вклад в сохранение природы. Всем южноуральцам 26 марта предлагается с 20.30 по 21.30 часа выключить свет в своих домах и бытовые приборы в знак неравнодушия к будущему планеты и отметить свой город на онлайн-карте.