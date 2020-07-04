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Больше дорог и больше светофоров

Челябинск собрался перевыполнить план по программе БКАД

Общество
Сегодня, 00:37

Челябинск дополнительно отремонтирует две дороги - по Молодогвардейцев (участок от Университетской набережной до проспекта Победы) и Жукова.

Эти две улицы будут приведены в порядок по федеральной программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - благодаря экономии, полученной при проведении конкурсной процедур. Таким образом, число участков дорог, которые будут ремонтировать в 2020-м году, выросло с 26-ти до 28-ми.

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, благодаря образовавшейся в ходе проведения торгов экономии увеличилось - с шести до десяти - и число светофорных объектов, которые будут установлены в Челябинске в этом году в рамках реализации программы БКАД.

Об этом в пятницу, третьего июля, рассказал заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

По его словам, на улице Молодогвардейцев будет произведена полная замена асфальтового покрытия, включая парковочные карманы, а также бордюрного камня - там, где в этом есть необходимость.

Кроме того, вдоль улицы будут убраны дорожные ограждения - здесь тротуар отделяет от проезжей части широкий газон.

В настоящее время здесь ведутся работы по выравниванию дорожного полотна методом холодного фрезерования, что позволяет убрать все имеющиеся дефекты. 

Как рассказал председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров, затем здесь будет произведена выборочная замена бордюров - частично или полностью разрушенных.

Далее будет выполнено понижение пандусов - для удобства маломобильных челябинцев, и появится тактильная плитка - для слабовидящих. Затем начнутся работы по нанесению выравнивающего слоя и верхнего покрытия ЩМА-16.

Площадь ремонтируемого участка улицы Молодогвардейцев составляет почти 43 тысячи квадратных метров. Сумма контракта - 31 миллион рублей, подрядчиком является ООО "Дорстройтехлизинг". Городские власти отмечают, что качество работы этой компании их устраивают - подрядная организация уже обустраивает другие объекты в Челябинске в рамках "дорожного" нацпроекта.

В пресс-службе администрации города напомнили, что согласно программе БКАД 85 процентов челябинских дорог должны быть приведены в нормальное состояние к 2024-му году. Это около 600 километров дорожного полотна. Сейчас данный показатель составляет 63 процента.

В настоящее время в столице Южного Урала ведется и строительство новых дорог. Это участок от Татищева до Академика Макеева по улице 250-летия Челябинску и два участка по улице Татищева - от завода "Метран" до улицы Петра Столыпина и от Петра Столыпина до улицы Петра Сумина.

 

 

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