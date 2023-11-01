Челябинск станет площадкой для Русского экономического форума

Первый в истории нашей страны Русский экономический форум пройдет в Челябинске с девятого по 11 ноября. Ожидается, что крупнейшее на Южном Урале деловое событие, посвященное развитию суверенной экономики России в XXI веке, посетят не менее трех тысяч участников из разных регионов страны.

Цель встречи ― развитие независимой экономики России, а главным событием форума станет обсуждение программы опережающего развития государства. Откроет форум полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

«Экономический суверенитет ― это задача, которая не просто вышла на передний план с началом масштабной санкционной атаки на нашу страну, ― отметил Владимир Якушев. ― Она определила вектор дальнейшего развития России, показав нам наши возможности».

Важными темами дискуссий центрального дня Русского экономического форума (10 ноября) будут дедолларизация, технологическое обновление, взаимосвязь экономики и демографии, производительность труда, социальная справедливость, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей; финансирование, благотворительность и инвестиции, а также развитие предпринимательства.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уверен, что эти актуальные темы будут интересны участникам, а обсуждение внутренних стимулов и потребностей необходимо для развития экономики страны.

«В основном на экономических форумах обсуждалось привлечение иностранных инвесторов, сегодня задача — собрать внутренние ресурсы и все возможности для того, чтобы развивать экономику, ориентируясь на существующий спрос, на те возможности, которые есть у нас в стране», ― подчеркнул Алексей Текслер.

Девятого ноября на форуме пройдут мероприятия, посвященные региональной повестке, причём ключевой темой этого дня станет дискуссия «Южный Урал ― территория возможностей». Модераторами и спикерами обсуждений в плотной программе работы форума станут министры правительства Челябинской области, руководители структурных подразделений и предприятий, представители общественных организаций.

Третий день Русского экономического форума пройдет для молодых участников. На мастер-классах и лекциях им расскажут о креативной экономике и цифровых технологиях, молодежном предпринимательстве и запуске стартапов, о металлургии будущего, маркетинге и продвижении в соцсетях. Слушатели узнают, что нужно для успешного построения карьеры, и какие возможности для профессионального развития есть на предприятиях Челябинской области.

Организаторы Русского экономического форума уточняют, что это мероприятие проводится впервые, и Челябинск выбран в качестве основной площадки неслучайно ― как один из крупнейших в стране промышленных мегаполисов, успешно развивающийся деловой, научный, культурный и спортивный центр.

Русский экономический форум организован правительством Челябинской области, комиссией Государственного совета РФ по направлению «Экономика и финансы», Общественной палатой России и Всемирным русским народным собором.

На мероприятие приедут представители Свердловской, Тюменской и Курганской областей, Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Пермского края, регионов центральной части России, включая Москву и Санкт-Петербург.