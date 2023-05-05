Челябинск встретил «Поезд Победы»

Сегодня, пятого мая, в Челябинск прибыл «Поезд Победы» на паровой тяге. Для торжественной встречи на станции воссоздали атмосферу 1945-го года– так и в победном мае на вокзалах с музыкой и цветами встречали победителей.

В составе поезда, который вел паровоз серии Л, «теплушки» с артистами в форме военных лет.

На перронах состоялись выступления творческих коллективов, прозвучали стихи и песни о войне.

В память о героях войны выпустили в небо белых голубей.

Рядом с местом встречи была открыта выставка военной техники. Жители и гости Челябинска смогли сфотографироваться со знаменитой установкой «Катюша», «ЗиС», мотоциклами, минометами и пулеметами.

Напомним, первыми в Челябинской области «Поезд Победы встретили жители Златоуста и Магнитогорска третьего мая. На следующий день, четвертого мая, ретропоезд побывал на станции Карталы.