05.05.2023
Автоклубы Челябинской области дарят адресные концерты ветеранам Великой Отечественной войны
05.05.2023
В Челябинске в День Победы закроют движение транспорта
05.05.2023
Наталья Котова поблагодарила челябинцев за вклад в наведение чистоты в городе
05.05.2023
Берег реки Миасс в Челябинске обработают против клещей
05.05.2023
Делом о травме мальчика на детской площадке Челябинска заинтересовался Бастрыкин
05.05.2023
В Златоусте задержан мошенник, которому пять пожилых женщин отдали около миллиона рублей
Челябинск встретил «Поезд Победы»
03.05.2023
В Челябинской области встречают «Поезд Победы»
28.04.2023
«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» поздравят фронтовиков с наступающим 9 Мая
27.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
25.04.2023
Южноуральские ветераны смогут бесплатно ездить в электричках и автобусах с шестого по девятое мая
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
04.05.2023
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023