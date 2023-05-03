В Челябинской области встречают «Поезд Победы»

В Челябинскую область прибыл «Поезд Победы» на паровой тяге. Сегодня, третьего мая, состав уже торжественно встретили на двух станциях. Завтра и послезавтра его ждут еще в двух городах региона.

Третьего мая ретропоезд побывал в Златоусте и Магнитогорске.

В составе поезда, который вел паровоз серии Л, «теплушки» с артистами в форме военных лет. На перронах состоялись выступления творческих коллективов, прозвучали стихи и песни о войне.

В Магнитогорске в память о героях войны выпустили в небо белых голубей.

Жителям Златоуста вручили фронтовые письма-треугольники.

Четвертого мая в 10 часов ретропоезд ждут в Карталах, а пятого мая в 14 часов «Поезд Победы» прибудет к площадке музея железнодорожной техники в Челябинске. На перроне организуют творческие выступления, поблизости будет открыта выставка военной техники.

Торжественные мероприятия организованы Южно-Уральской железной дорогой (ЮУЖД) в честь празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.