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Челябинск выбирает территорию, которая станет сквером студенческих отрядов

Общество
Сегодня, 16:41
Автор: 
Евгения Александрова

Челябинск выбирает территорию, которая будет носить гордое название "Сквер студенческих отрядов".

Опрос на портале "Активный житель 74" уже стартовал и продлится до третьего августа включительно.

Жителям южноуральской столицы предлагается проголосовать за одно из пяти общественных пространств, рассказали агентству "Урал-пресс-информ" в пресс-службе администрации Челябинска.

В голосовании участвуют скверы на пересечении улиц Тернопольской и Сони Кривой, по улице Воровского (на участке от Доватора до Верхнеуральской), по улице Академика Королева и строящиеся скверы по улице Байкальской (между домами № 27 и № 29) и на пересечении улиц Лазаретная и Цвиллинга;

Появление в Челябинске сквера студенческих отрядов - это знак признательности молодежи за ее вклад в развитие города и поддержку социальных проектов.

Студотряды региона активно благоустраивают и озеленяют столицу Южного Урала, помогают образовательным, медицинским и социальным учреждениям, реабилитационным центрам для детей и взрослых, поддерживают пенсионеров и ветеранов, принимают участие в общегородских мероприятиях.

Огромную помощь студенты оказывают в период пандемии коронавируса, формируя и раздавая продуктовые наборы.

Глава Челябинска Наталья Котова выразила благодарность студенческим отрядам за труд. Градоначальница уверена: создание сквера их имени станет достойным признанием вносимого южноуральской молодежью вклада в процветание областного центра.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
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Челябинск
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