Челябинская библиотека для слепых стала «Точкой удивления»

Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых получила второе название. «Точкой удивления» признали её горожане и гости города. Как объясняют сами посетители библиотеки, так называть учреждение они стали за библиотечные проекты, сообщает пресс-служба библиотеки. Одним из этих проектов стал летний читальный зал под открытым небом. Каждую среду с 14:00 до 17:00 все желающие могут прийти в сквер «Алое поле» и принять участие в обсуждении книг.

«Выходя за пределы библиотеки, мы стараемся создать благоприятные условия для знакомства потенциального читателя с уникальными книгами специальных форматов, поддержать традиции семейного чтения, сформировать здоровый образ жизни и обеспечить доступ к информационным ресурсам библиотеки», - отмечает директор Челябинской областной библиотеки для слепых Кристина Пименова.

Каждая встреча носит свою тематическую направленность. Так, в ходе встречи «Лето, книги, сто фантазий» горожане познакомились с новинками книг центра детского чтения библиотеки, играли в подвижные игры, а маленькие читатели изобразили свои летние фантазии разноцветными мелками.

На мероприятии «Узнай за лето про чудеса света», благодаря тактильным рукодельным книгам, жители и гости города смогли прикоснуться к Пирамиде Хеопса, заглянуть в Висячие сады Семирамиды, узнать историю создания Статуи Зевса в Олимпии.

А в рамках встречи «Про знакомых незнакомых и зверей и насекомых» участники узнали о самых необычных животных и насекомых Челябинской области. Благодаря многоформатным изданиям тактильно ознакомились с 3D моделями жуков, скорпионов, бабочек, а также побывали на муравьиной ферме и приняли участие в кормлении муравьёв.

Добавим, что Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых является единственным держателем фонда книг специальных форматов, она оснащена тифлотехникой: различные электронные устройства и программное обеспечение дают незрячему человеку доступ к информации на компьютере и в окружающей среде. Все сотрудники умеют разговаривать без слов - при помощи жестовой речи.