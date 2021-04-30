Челябинская детская железная дорога открывает летний сезон

С первого мая 2021 года Челябинская и Курганская детские железные дороги открывают сезон летних пассажирских перевозок.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, в этом году летнюю практику на Челябинской детской железной дороге пройдут более 500 юных железнодорожников, на Курганской – более 150 ребят.

Прежде чем приступить к пассажирским перевозкам, дети познакомились с трудом железнодорожников по организации движения поездов, работой локомотивного и вагонного хозяйств, хозяйств пути, связи, централизации и блокировки.

С первого мая ребята попробуют себя в роли машинистов тепловоза, дежурных по станции, проводников пассажирского вагона, осмотрщиков вагонов и других железнодорожных профессий.

До начала перевозок малые магистрали проходят тщательную подготовку, в которой задействованы работники многих структурных подразделений. Для этого железнодорожники ремонтируют тепловозы и пассажирские вагоны, проверяют средства связи на станциях, устройства сигнализации, централизации и блокировки. Готовится путевая инфраструктура, обследуется состояние железнодорожных переездов, проводится ремонт фасадов павильонов, платформ и навесов.

Перевозка пассажиров будет осуществляться в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Отметим, детские железные дороги – подразделения в структуре ОАО «РЖД», ориентированные на привлечение молодежи в компанию. Это крупнейшие центры профориентации в России, которые проводят работу по развитию творческих способностей детей, организуют их досуг, информируют о железнодорожных профессиях.

Фото: телеграм-канал ЮУЖД