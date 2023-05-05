05.05.2023
Капремонт улицы Худякова в Челябинске идет опережающими темпами
05.05.2023
В Челябинске закроют движение троллейбусов по Блюхера
05.05.2023
«Татьяна Предеина приглашает...»: челябинцев приглашают на грандиозный гала-концерт
05.05.2023
Горит национальный парк «Зигальга»
04.05.2023
Первый контейнерный поезд отправился из Челябинска по коридору «Север – Юг»
04.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на пятое мая (18+)
В Челябинске открыли сезон на детской железной дороге
04.05.2023
Первый контейнерный поезд отправился из Челябинска по коридору «Север – Юг»
03.05.2023
В Челябинской области встречают «Поезд Победы»
26.04.2023
Профилактическая акция «Уступи дорогу поездам» стартует на ЮУЖД
25.04.2023
ЮУЖД обеспокоены увеличением количества случаев травмирования граждан в Челябинской области
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
04.05.2023
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023