В Челябинске открыли сезон на детской железной дороге

В Челябинске в ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина состоялось торжественное открытие нового летнего сезона пассажирских перевозок на Челябинской детской железной дороге.

Как сообщает ЮУЖД, в торжественной церемонии открытия приняли участие представители правительства региона, руководители Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), а также юные железнодорожники.

Детские творческие коллективы приветствовали гостей мероприятия праздничным концертом.

На детской железной дороге Челябинска для обслуживания пассажиров будут задействованы два состава: «Южноуралец» и «Юность», три тепловоза (ТУ-7А и ТУ-10). В первый рейс состав отправился от станции «Звездная».

Для пассажиров детская железная дорога – это любимое летнее приключение, для юных железнодорожников - долгожданная практика. В этом году практику на Челябинской ДЖД пройдут более 800 ребят. Прежде чем приступить к пассажирским перевозкам, дети получили теоретические знания о профессиях железнодорожного транспорта.

Ребята попробуют себя в роли машинистов тепловоза, дежурных по станции, проводников и бригадира пассажирского вагона, осмотрщиков вагонов, ревизоров, диктора и других железнодорожных профессий. ребят, которые впервые будут участвовать в организации движения поездов, посвятили в юные железнодорожники.

Детские железные дороги – подразделения в структуре ОАО «РЖД», ориентированные на привлечение молодежи в компанию. Это крупнейшие центры профориентации в России, которые проводят работу по развитию творческих способностей детей, организуют их досуг, информируют о железнодорожных профессиях.

График работы малой магистрали в Челябинске:

В будние дни (среда-пятница) первый рейс отправляется со станции «Солнечная» в 10 часов 36 минут, последний рейс – 16 часов 46 минут.

В выходные и праздничные дни первый рейс отправляется со станции «Солнечная» в 11 часов одна минута, последний рейс – 17 часов 11 минут.

Выходные дни: понедельник и вторник.